美參院通過反槍暴力法案！30年來最重要立法　擁槍派批：侵犯自由

▲美國參議院以65票支持、33票反對通過反槍枝暴力法案。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國跨黨派議員提出睽違近30年的反槍枝暴力法案，在23日經歷數小時的表決程序過後，最終以65票支持、33票反對在參議院過關，預計眾議院會在本週末投票通過，再送交總統拜登簽署。支持擁槍的全國槍枝協會則批評，此法無助於解決槍枝暴力問題，反而侵犯合法擁槍者的自由。

根據CNN報導，美國參院23日晚間以65比33通過反槍枝暴力法案，這項法案是自1994年「10年攻擊性武器禁令」到期以來，針對槍枝暴力最重要的新聯邦法案，儘管進展程度有限，但仍算是美國反槍枝暴力的重要里程碑，共計有15名共和黨人倒戈支持法案。這項法案將繼續交由眾議院投票，預計本週末就能有結果，最後交由總統拜登簽署，國會議員們希望能在7月4日休會前通過法案。

▲美參院通過的反槍枝暴力法案將禁止「暴力約會對象」購槍。（圖／路透）



該法案將撥出7.5億美元（約台幣221億元）的資金，幫助各州實施針對可疑人物提出警示的「紅旗法」（red flag），還有用於精神健康法庭等危機干預項目。另外，有鑒於德州小學槍擊案嫌犯年僅18歲，最新的法案中也針對18至21歲的購槍資格作出變革，鼓勵各州將青少年犯罪紀錄納入國家即時犯罪調查系統，並允許售槍店家查看這些紀錄。

另一項重大變革是從禁止家暴者購買槍枝的法律中，加入禁止「暴力約會對象」購槍，填補人們所知的「男友漏洞」，適用於對與受害者「有持續感情或親密關係」的家暴者。但此法律不具有追溯效力，被判有輕微家暴罪的人，若沒有犯下任何其他罪行，將在5年後恢復購槍權利。

此法案將撥出數百萬美元用於解決學校和社區的心理健康問題，另外將有1.5億美元（約台幣45億元）用於全國自殺熱線，還會替學校安全計畫提供3億美元（約台幣90億元）資金，包含加強校園安全與保全資源。

▲美國參院通過反槍枝暴力法案，德州小學槍擊案死者家屬出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）



此次投票中有15名共和黨人倒戈支持，這也代表著他們與擁槍派選民及支持擁槍組織「全國槍枝協會」（NRA）站在對立面；在這15名共和黨議員中，僅有2人要在今年秋天面臨連任選舉，另外4人將在本屆任期結束後退休，其餘8人下次選舉要等到2026年。

根據《紐約時報》報導，德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）認為，這項法案將侵犯擁槍者的權利，他和幾名共和黨議員試圖取消此法案內關於槍枝管制的相關法條，轉向將資金用於精神健康和校園安全，但卻沒有成功。全國槍枝協會表示，這項槍枝法案無助於真正解決暴力犯罪問題，反而將給守法擁槍者行駛憲法第二修正案（Second Amendment）的自由帶來負擔。

事實上，在參院通過此法案前，美國最高法院23日裁定，在公共場所攜帶槍枝是美國人應有的基本權利，推翻了紐約州需要許可證才能攜帶槍枝的法律規定。最高法院指出，這是為了因應美國槍枝犯罪激增的情況，「是一項具有里程碑意義的決定。」