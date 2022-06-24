Netflix連3個月裁員！用戶流失、營收成長放緩　宣布再砍300人

▲ Netflix宣布將解雇300名員工。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情紅利消退，美國影音串流巨擘Netflix年初10年來首度流失訂閱用戶，23日宣布將再裁員300人，在營收成長放緩之下降低成本。這是4月以來Netflix第3波裁員，受影響的多為美國員工，約佔員工總數的4%。

綜合BBC、《衛報》報導，Netflix今年4月裁撤Tudum網站部分特約人員及編輯團隊，5月裁員150人，23日對新一波裁員發表聲明指出，「雖然我們持續在業務上大量投資，但進行這些調整，以求成本與增長放緩的營收一致」，也持續招聘其他領域人才。

Netflix在全球擁有2.2億用戶，在媒體串流市場仍明顯領先，但隨著Disney+及亞馬遜Prime Video推出，陷入激烈競爭，且最近在美國、英國等地漲價，都導致用戶出走，今年4月曾表示，年初在全球失去20萬用戶，預料下一季將再減少200萬。

為挽救退訂潮，Netflix考慮在服務中加入廣告，降低成本的同時壓低訂閱費用。執行長薩蘭多斯（Theodore Anthony Sarandos Jr.）23日透露，正和幾家公司針對廣告合作進行談判。

本周稍早有媒體披露，Netflix正與Alphabet旗下的Google及康卡斯特集團（Comcast Corporation）旗下的NBC環球（NBCUniversal）討論可能的營銷合作。當被問及打算選擇哪家公司，薩蘭多斯僅表示，和這些公司都在討論中。

美國國內對新冠疫情紅利即將耗盡的擔憂日益加劇，科技業首當其衝，根據Layoffs.fyi數據，5月以來新創公司已裁員近2.7萬人，約達2021年全年裁員人數的2倍。

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