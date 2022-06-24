陳時中傳轉戰北市長選舉　柯文哲：防疫指揮官誰來當？

▲柯文哲出席「2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽」記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

年底選戰腳步接近，其中又以台北市長選戰最受關注。近來不斷有傳言指出，防疫指揮官陳時中趁確診暫別螢光幕的機會，已開始醞釀轉戰台北市長選舉。對此，台北市長柯文哲直言，陳時中若參選，「防疫指揮官要怎麼解決？」，近來死亡數未減少、之後還有幼童疫苗開打，還有很多工作要做。

柯文哲說，老實講，陳時中參選還牽涉到一個問題，「到底那個防疫指揮官要怎麼解決？我比較關心的是這個」；台北市不一樣，因為防疫雖然很多機會給黃珊珊出來講，但真正每天在開防疫會議的，他都有出席，所以黃珊珊出去選不至於影響台北市的防疫問題。

「欸中央是防疫指揮中心，如果陳時中要下來選，第一個要問是防疫指揮中心是誰要來接？這個要先搞清楚。」柯文哲說，還有一點，疫情趨緩沒錯，可是每天死亡人數也沒有少於一百，這還是要注意。

此外，柯文哲還提到，接下來還有6個月到5歲幼童要打疫苗，今天在討論到底要怎麼打，防疫雖然接近尾聲，後面還有很多工作要處理。

媒體追問，黃珊珊參選是不是要先辭職？柯文哲說，參選是這樣，「不太可能最後半個月、一個月才辭職請假，我想那個也過分」，不過作為候選人，她有她的主體性，什麼時候要辭還是尊重她。

