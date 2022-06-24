「生理女心理男」陸客來台縮乳　術後發燒流膿半年...真相超誇張

▲劉姓跨性別者指控整形醫師把紗布留在他胸部，導致傷口無法癒合，檢察官查無醫療過失。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

大陸劉姓民眾天生女兒身，心理則是鐵錚錚的漢子，3年前來台找整形醫師做縮乳手術，但返回家鄉後飽受乳房腫脹、發燒、傷口流膿的折磨，在當地接連進行2次手術，才發現左胸留了一塊紗布，控告沈姓醫師涉嫌過失傷害，但醫審會鑑定，沈醫手術使用的6塊紗布都已清點丟棄，符合醫療常規，不排除紗布是在大陸醫院置入留下的，台北地檢署24日將沈處分不起訴。

這名劉姓跨性別者是大陸天津人士，在當地早已取得男性身分證，為了讓自己的外型更符合心中的男性形象，2019年11月28日到台北市大安區的整形診所，向院長沈醫師諮詢，並在當天就進行乳腺切除(平胸)手術，術後留台休養到12月初返回天津。

▲劉姓跨性別者持男性身分證來台接受整形手術。（示意圖／達志影像／美聯社）

劉回家後發燒不適，而且左側乳房明顯不正常腫脹，傷口無法癒合，並持續流出混濁液體，腋下部位亦紅腫發熱、有硬物及異物感，沈姓醫師僅透過唯信建議服用抗生素及熱敷，「讓裡面液體流乾淨」，但狀況持續惡化，劉男在2020年3月9日到天津和睦家醫院進行局部麻醉切開引流手術，4月23日再去和睦家醫院做手術探查時，從左胸取出1塊4X4公分的紗布。

劉男跨海委託律師指控，沈姓醫師把紗布遺留在他體內，導致傷口遲遲無法癒合，過著近半年苦不堪言的日子，涉嫌過失傷害；沈姓醫師則否認犯罪，解釋自己用的紗布是10X10公分，大小和劉男體內取出的不同。

沈姓醫師解釋，這種手術要把女性乳線幾乎全部拿掉，所以傷口很大，許多患者會有積液情形，術後要馬上放引流管，1週後拿掉還有積液情形，會請病患回診，用針從皮下將抽出，4週後會自己乾掉，傷口會癒合，當時因為疫情關係，劉男無法再來台，所以他請劉男在當地醫院就診。

▲劉男飽受近半年的胸部腫脹、流膿等不舒服，最後才發現體內殘留紗布。（示意圖／Pexels）

檢察官將全案送請衛福部醫事審議委員會鑑定，結果根據沈姓醫師的手術紀錄，使用6塊紗布後，全數清點丟棄，醫療處置符合醫療常規，且天津和睦家醫院首次手術超音波檢查時沒問題，第2次超音波才發現異狀，劉男自己也在天津首次術後，用微信告訴沈醫，「里（裡）面填塞了藻酸盐和紗布」，檢察官因此認為，劉男體內紗布並非沈醫手術遺留，不排除是天津和睦家醫院所在手術時，或者為了使內部傷口癒合而置放，將沈醫以罪嫌不足為由，處分不起訴。