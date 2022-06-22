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大陸 大陸焦點 特派現場

天津氣爆致23人受傷　磚瓦噴飛馬路...有人渾身是血卡路邊圍欄

記者魏有德／綜合報導

天津寶坻區昨（21）日傍晚發生一起瓦斯氣爆的意外，導致23人受傷，其中有3人重度燒傷，仍在加護病房觀察，尚未脫離險境，5名輕微傷者已治療出院。據了解，這起事故主要是因違規施工造成瓦斯外洩所致，有目擊民眾稱，事發前有施工車輛及環保工人在進行地下管道作業，相關責任仍待警方釐清。

▲天津寶坻區發生氣爆事故致23人受傷。（圖／翻攝紅星新聞）

▲天津寶坻區發生氣爆事故致23人受傷。（圖／翻攝紅星新聞）

現場畫面可以發現，氣爆意外發生後，整條街道滿目瘡痍，路面上散落著大大小小的石塊和磚瓦等碎屑，甚至有傷者跌坐在電動車上，疑似是被衝擊波噴飛，渾身是血的卡在路邊圍欄待援。

▲天津寶坻區發生氣爆事故致23人受傷。（圖／翻攝紅星新聞）

▲氣爆現場滿目瘡痍，路面上都是碎石瓦礫。（圖／翻攝微博）

據現場民眾表示，事發時她正在店裡收拾鮮花，突然聽到外面一聲巨響，就像大地震一樣，感覺房子在晃動，對面房子也在晃，「第一反應是燃氣（瓦斯）爆炸了，會不會炸到我這兒，當時嚇懵了，沒過1分鐘，大家都跑出去了，看到北城東路與吳蘇路交口的玻璃掉下來，現場濃煙滾滾。」

目擊者提到，她在事發前曾看到有施工車輛和環保工人在事故現場周邊作業，似乎在維修地下管道，事故發生後，救護車陸續將傷者送到醫院，現場也被警方封鎖，「晚上由於商鋪停水停電，店裡的鮮花只能拿回家冷藏，店鋪周邊漆黑一片，仍無法進入。」

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