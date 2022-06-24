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大陸 大陸焦點 特派現場

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

記者鄭思楠／綜合報導

陝西榆林一所高中教室中，一名穿黑衣的男同學與坐在位子上的女同學發生爭執，只見女學生拿起幾張紙丟向對方，結果引來男同學朝她頭部一陣暴打，最後甚至抬腳猛踢，驚悚畫面讓人聯想起日前的唐山打人案。

綜合陸媒報導，涉事學校為清澗縣中學，事發於22日，一名高二女生疑似因拒絕男同學課間挑逗，而遭到暴打。不過，也有陸媒轉述老師說法稱，兩人因「玩五子棋產生矛盾」。

監視器畫面顯示，男生先用力打了女學生一巴掌，接著用拳頭猛力多次擊打女學生的臉部和頭部，出拳速度極快極狠，打得女學生來不及招架。最後男生抬起腳，一腳將女學生從椅子上踢倒。

這時，班內其他學生聞訊趕來，男學生被同學拉到一邊，其他女同學上前安撫被打的女學生。可是，打人男生仍然情緒激動，掙脫同學衝上去還想毆打女學生，幸好被身後同學一把抱住。

事後影片在網上流傳，瞬間吸引大批網友議論，校方事後表示，事後教師和女同學家長已經陪同受害女學生到醫院進行檢查，幸好身體並無大礙，精神狀況也已恢復穩定。

老師透露，施暴的男同學患有癲癇，平時的行為也和其他同學不太一樣，推測這次施暴可能和自身的疾病有關，雙方目前已經達成和解，目前校方也已經介入調查，會對此事作出適當處理。

目前，2名學生均被家長各自帶回家，都還未返校上課，學校已經成立調查小組，專門處理打人事件，調查完會出公告。

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