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Netflix將推出「最便宜方案」！比270元更低價　預計年底前上線

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix 的平價版本終於要來了！根據聯合首席執行官 Ted Sarandos 在坎城國際創意節上證實，Netflix 計劃實施更實惠的「有廣告方案」，價格會比目前的9.99美元，台灣方案為新台幣270元更加便宜。

▲Netflix表示目前沒有計畫跟進廣告版低月費制度。（圖／路透）

▲Netflix將推出廣告版訂閱方案。（圖／路透）

根據外媒MacRumors報導，Netflix 目前已經在與廣告銷售合作夥伴進行談判，雖然 Sarandos 沒有提供有關此方案何時出爐的訊息，但 Netflix 已在內部告訴員工，預定在 2022 年底之前推出。

Netflix 基礎訂閱方案的價格為新台幣270元，提供 480P的解析度，而標準方案提供 1080p 解析度價格為 330 元，最昂貴的高級計劃，則為 390 元，提供 4K HDR 高畫質播放。

Ted Sarandos表示，他相信 Netflix 可以通過計劃中的變化恢復營收增長，並表示 Netflix 有足夠的規模、盈利能力加上自由現金流來繼續發展這項業務，也認為 Netflix 未來仍有很大的增長空間。

此外，Netflix 還計劃對帳戶共享進行管制，在部分國家、地區，Netflix 一直在測試如何偵測共享帳號，並且提出新的方案，要求用戶為共享帳號付費。

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