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社會 社會焦點 保障人權

血氧80是家屬說的！恩恩爸怒轟消防局「誣賴」：我家沒有血氧機

記者陳雕文、黃資真／台北報導

恩恩爸今（24）早視訊受訪時質疑，先前曝光的無線電紀錄中，有提到恩恩血氧值80，但為何救護紀錄表上卻寫著「無法測量」。新北消防局稍早回應，血氧濃度是家屬向救護人員提供，但恩恩爸立刻氣得反駁「我們家根本沒有血氧機！」

▲▼新北消防局緊急救護科專員蔡三榮（右）,恩恩爸。（圖／記者黃資真、陳雕文翻攝）

▲新北消防局緊急救護科專員蔡三榮（右）說明恩恩血氧值80是家屬所說，恩恩爸反駁「家裡沒血氧機」。（圖／記者陳雕文、黃資真翻攝）

恩恩爸提到，近日曝光的消防無線電音檔中，人員回報恩恩血氧值只剩下80，此項數據關連到是否有延誤就醫的情形，因此翻找先前收到的救護紀錄表，裡面卻沒有任何註記，希望新北市府或消防局能夠做出說明。

新北消防局解釋，當時救護出勤同仁在現場有嘗試量測恩恩血氧值，卻量測不到，故救護紀錄表上填寫「無法量測」；無線電回報血氧值80的紀錄，是當時家屬向救護人員提供的。雖然無法量測到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後給予氧氣處置。

隨後，恩恩爸再度透過自攝影片回應，表示聽到消防局聲明的當下感到「驚訝跟憤怒」，第一，他們家中並沒有血氧機，第二，妻子也表示「沒有說過這句話」，讓恩恩爸傻眼說「我不懂，這件事情這麼單純，如果登載遺漏，只要補上去就好，為什麼消防要搞得這麼複雜？」

恩恩爸怒斥，一般民眾的救護知識會有救護員來得專業嗎？這應是消防局要自行確認的事情，並呼籲消防局能夠提供當下救護車的錄影畫面，一起來釐清事件真相。

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