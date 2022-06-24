恩恩爸喊血氧值80卻寫「無法測量」　消防局3點回應：家屬說的

▲恩恩爸24日接受視訊訪問，質疑救護紀錄表上未紀錄血氧值。（圖／記者黃資真翻攝）

記者陳雕文、黃資真／新北報導

恩恩爸今（24）早視訊受訪表示，認為恩恩被送到醫院時的血氧濃度，跟送醫延誤有很關鍵的關聯，但救護紀錄表上卻寫著「無法測量」，希望市府或是消防局給出解釋。新北消防局稍早回應，血氧值80的無線電紀錄，是家屬向救護人員提供。

恩恩爸提到，近日曝光的消防無線電音檔中，人員回報恩恩血氧值只剩下80，當時正好看到有醫師在討論，才意識到這是很關鍵的數據，翻找先前收到的救護紀錄表中，卻沒有任何註記。

恩恩爸指出，請教其他的醫師見解後，才得知血氧值低於90後，最容易受到破壞的器官會開始受損，也就是從肝、腎開始，所以當初恩恩住院後，醫師才會表示恩恩的肝臟已被破壞得很嚴重，且腦細胞也在受損，所以到院時才會陷入昏迷沒有再醒過來。

恩恩爸最後也強調，「我沒有懷疑過基層的消防救護員的熱忱跟急救技能，因為這份紀錄表是勤務中心給我的，整份報告卻看不到任何血氧數值，希望新北市府或消防局說明清楚。」

另外，恩恩爸昨日在臉書提到，消防局提供的報告是電腦打字的，與他在網路上查證的「手寫」救護紀錄表差異很大，代表本來還有一份救護紀錄，有記載到這些關鍵的數字。

稍早新北消防局緊急救護科專員蔡三榮3點解釋，第一，因應無紙化，已於108年9月啟用電子化救護紀錄系統，所以目前救護紀錄表是電子表單的格式。

▲新北消防局緊急救護科專員蔡三榮說明。（圖／記者陳雕文翻攝）

第二，當時救護出勤同仁在現場有嘗試量測恩恩血氧值，卻量測不到，故救護紀錄表上填寫「無法量測」；無線電回報血氧值80的紀錄，是當時家屬向救護人員提供的。雖然無法量測到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後給予氧氣處置。第三，消防局呼籲外界勿用以訛傳訛的訊息打擊第一線救護同仁士氣。