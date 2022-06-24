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大陸 大陸焦點 特派現場

河北商業街氣爆！　兩排10餘間商戶宛如被炸彈襲擊扭曲變形

記者魏有德／綜合報導

河北廊坊市燕郊一處商業街今（24）日上午發生氣爆事故，整條街兩側的商戶全都受到波及，不僅門面受衝擊波致扭曲變形，碎玻璃及磚瓦也噴飛到路面上，景象宛如被炸彈炸過一般，令人觸目驚心。現場目擊者描述，氣爆發生後，有許多民眾向外逃，還有部分民眾受傷，救護車來來往往，確切傷亡情況仍未知曉。

▲河北廊坊燕郊一處商業街發生氣爆意外。（圖／翻攝北京青年報）

▲河北廊坊燕郊一處商業街發生氣爆意外。（圖／翻攝北京青年報，下同）

《北京青年報》報導，河北省廊坊市三河市燕郊開發區福成尚街附近一家門店內傳出巨響，碎片飛濺，周圍10多家門店遭殃。消防、公安等部門正在展開緊急調查。事故的傷亡情況尚不清楚。

▲河北廊坊燕郊一處商業街發生氣爆意外。（圖／翻攝北京青年報）

現場畫面顯示，有民眾在滿是瓦礫的街道上抱頭痛哭，也有滿身是血的傷者呆坐在路邊待援，這條街道上滿目瘡痍，兩側店家均受到嚴重波及，沒有一間擁有完正的店舖門面，可見事發時爆炸威力驚人。

住在事發地點附近社區的楊先生表示，「我們是住在離這兒三四百米（公尺），9點多就聽見了那聲巨響，當時還不知道發生了什麼。」

距離現場三四十公尺的另一家商鋪內，有店員正在查看屋內物品，屋內的裝潢有多處掉落，店內物品一片混亂。店員表示，事故發生之後已經停電，無法繼續營業，按有關部門的要求，必須先行關門，「冰箱裡面的物品比較多，現在沒有地方存放，停電時間長了肯定會造成食品損壞。」

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