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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」　還「持盾站崗」盯著顧客吃飯

▲▼陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」　還「持盾站崗」盯著顧客吃飯。（圖／翻攝微博）

▲警察在燒烤店旁邊站崗。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

唐山燒烤店打人事件發生之後，大陸多地警方都將燒烤店列為巡邏重點，網路上甚至出現民眾在燒烤點用餐時，警察在後方站崗的奇特景象，並有警察拿著大聲公在路邊攤旁喊話，「不能打架，尤其不能打女人。」

▼警察進入燒烤店巡邏。（圖／翻攝微博）

▲▼陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」　還「持盾站崗」盯著顧客吃飯。（圖／翻攝微博）

從網路上流傳的影片可以發現，河南洛陽的警方特別跑到夜市巡邏，並在路邊攤前拿著大聲公喊話，「文明就餐，不要打架，尤其不能打女人，不爺們！高高興興就餐，平平安安回家！」在場顧客顯得相當興奮，還拍手叫好。

也有大量照片顯示，一些燒烤店出現了警察站崗，而且是拿著鎮暴盾牌，直接就站在顧客的身後。而且不只警方，部分燒烤店為了讓顧客安心用餐，還主動花錢請了保全。

▼警察盯著顧客吃燒烤。（圖／翻攝微博）

▲▼陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」　還「持盾站崗」盯著顧客吃飯。（圖／翻攝微博）

根據《澎湃新聞》報導，在河北唐山燒烤店打人案發生後，多地警方密集開展夏季夜巡，強化社會面管控。山西平遙公安局的官方抖音帳號6月11日晚間就上傳了一支名為《巡查燒烤攤，震懾犯罪，守護平安》的影片，可以看見警察真的在燒烤攤巡邏，並與民眾交談。

不過，相關影片及照片並沒有在網路上受到太多好評，反而被許多網友批評，「出事了才來做這種表面工夫，有何意義？」「有這種閒工夫，怎麼不把平常吃掉的案子翻出來處理？」

▲▼陸多地警方突開始「巡邏燒烤店」　還「持盾站崗」盯著顧客吃飯。（圖／翻攝微博）

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