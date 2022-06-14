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大陸 大陸焦點 特派現場

唐山打人惡男穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」

記者蔡紹堅／綜合報導

唐山燒烤店打人事件越演越烈，連英國服飾品牌BOY（Boy London）都遭到波及，原因是打人的嫌犯當時穿著的就是BOY的上衣，令網友們將BOY封為「黑社會大哥標配」，電商平台上更因此掀起了退貨潮。

▼打人惡男穿「BOY」T恤。（圖／翻攝微博）

▲▼唐山打人惡霸穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」。（圖／翻攝微博）

根據陸媒《時代財經》報導，微博、抖音上的網友在唐山燒烤店打人事件發生後，對BOY的品牌特性及消費者特徵進行了很多討論，「BOY現在的主要客群就是社會大哥」「這個大LOGO真的令人不適」，甚至有一張「遠離這類穿搭人群」的圖片，上面的人物穿著的就是BOY的上衣。

大陸公關界的人士透露，很多公關群已經在聊了，大家都在探討BOY公關應該怎麼處理這個事件，才能不丟失精準客戶，又能挽回形象損失。該名人士還透露，各大電商平台上已經出現針對BOY的大規模退貨。

▼網路上流傳「遠離這類穿搭人群」圖片。（圖／翻攝微博）

▲▼唐山打人惡霸穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」。（圖／翻攝微博）

報導指出，目前確實有部分消費者因唐山事件而選擇退掉BOY的衣服，大多都是618電商節期間在天貓、京東旗艦店購買，不少已經收到衣服。有消費者就說，自己原本趁著618活動買的BOY 的T恤，如今擔憂這一品牌的調性產生的影響，已經果斷在天貓旗艦店申請退貨，「買的是一件普通的黑色T恤，正面是圍繞領口有BOY LONDON字母，背面是老鷹和LOGO，618打完折是699元，幸好還沒發貨。」

▼網友狂酸BOY。（圖／翻攝微博）

▲▼唐山打人惡霸穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」。（圖／翻攝微博）

消費者們也發現，在諮詢天貓旗艦店退貨相關事宜時，BOY的客服很快就會回應，「您好，我們堅決抵制暴力行為。」說明BOY的確受到了唐山燒烤店打人事件的影響。

陸媒《澎派新聞》也特別採訪了BOY門市，店員無奈表示，事件爆發之後的確有客人上門講一些不好聽的話，像是「來件穿上能打人的衣服！」但銷量目前還沒有受到影響。

▼BOY客服突然就回應「堅決抵制暴力」。（圖／翻攝微博）

▲▼唐山打人惡霸穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」。（圖／翻攝微博）

《時代財經》提到，BOY LONDON最早發源於英國倫敦，是1976年由Stephane Raynor創立的英倫街頭潮牌，受到Malcolm Maclaren等人影響開始走龐克之路，曾是80年代叛逆和潮流的代名詞。

早在1997年，BOY LONDON母公司英國安格洛聯營公司開始進入中國市場，並註冊了商標。2001年，在廣州越秀商圈的中華廣場「流行前線」開設了中國首家門店。不過因商標權問題，2001年，代理商金甲琪也在國內註冊「韓國BOY LONDON」並進行經營。

▼BOY因為設計簡單，仿冒假貨也非常氾濫。（圖／翻攝微博BOY LONDON）

▲▼唐山打人惡霸穿「BOY」T恤　網掀退貨潮還酸是「黑社會標配」。（圖／翻攝微博）

早期商標版權之爭不斷的BOY LONDON並沒有在國內掀起什麼火花。直到2010年前後，伴隨著蕾哈娜、小賈斯汀、權志龍、陳冠希等明星穿起了BOY LONDON， 這個簡潔、甚至於略顯粗獷的英倫街牌開始席捲中國潮流圈。

不過，由於設計簡單、容易模仿，BOY LONDON的假貨迅速流向下層市場，氾濫的假貨大大拉低了品牌形象。

對於此次唐山打人事件對BOY LONDON的影響，大陸時尚行業獨立分析師唐小唐認為，這不一定是負面影響，「抵制相對來說是暫時的，有人喜歡有人不喜歡，土潮也是潮。最終也可能帶來一波宣傳，很難預測。」

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