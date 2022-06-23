國民黨嘉義縣民雄新港選區縣議員徵召　現任鄉代簡嘉億出線

▲國民黨嘉義縣黨部第二選區徵召現任民雄鄉鄉民代表簡嘉億參選議員。（圖／國民黨嘉義縣黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨嘉義縣黨部召開提名資格審查委員會，討論五合一選舉徵召作業，經提名資格審查，委員會針對縣議員第二選區協調結果，決議徵召現任民雄鄉鄉民代表、民雄鄉後備軍人輔導中心主任簡嘉億參選，並呈報中央審核。

縣黨部主委翁重鈞立委表示，簡嘉億同志現任鄉民代表，畢業於嘉義大學資源與土木工程學系，從事建築業有成，也曾多角化投資經營韓國潮牌餐飲，足見其掌握時代脈動。並且熱心教育及公共事務，先後擔任民雄鄉青工會會長、嘉義縣青工總會總會長、嘉義縣青年發展協會理事長、全國青工總會副總會長、民雄文教基金會董事、嘉義縣民雄國小家長委員會副會長、會長、民雄鄉後備軍人輔導中心組長、主任、民雄鄉救國團團委會副會長等職。

簡嘉億在民雄鄉青工會會長、嘉義縣青工總會總會長任內，策辦及承辦各項青年活動，讓外界耳目一新。例如「微笑，再出發～關懷弱勢、公益活動宣導」，不僅宣傳公益活動，也邀請嘉義縣若竹兒、嘉義縣精神智障者家長協會及喜憨兒參與活動演出，表達國民黨青工會對弱勢團體的認同與支持。

而為鼓勵青年人關懷獨居老人，並以創新方式，展現正向影響力，簡嘉億在329青年節舉辦了「藍青公益關懷心」-向華山學習一日志工體驗活動，帶領青年夥伴前往華山基金會朴子關懷天使站，和華山志工共同訪視關懷戶，實際參與照顧獨居長輩的服務工作。

另外，在國民黨財務困難之際，簡嘉億抛磚引玉，獨力出資承租國民黨民雄鄉黨部辦公室，提供黨部服務民眾、黨員使用。

簡嘉億經營選區基層服務也非常紥實，不僅結合各級民意代表在地服務，也聯合各慈善團體提供急難濟助，因此支持的鄉親，都鼓勵他更上一層樓參選議員，除了延續林于玲議員的服務精神，也為民雄鄉提升更好的服務品質。