　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南橫通車垃圾暴增　玉管處籲守「無痕山林」原則...勿餵食動物

▲埡口風起雲湧、山景秀麗。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲埡口風起雲湧、山景秀麗。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

南橫公路中斷多年，已成為野生動植物的天堂，在歷經10多年修復後終於在今年5月1日全線有條件通車，民眾可前往久違的玉山國家公園南部園區，飽覽沿途壯麗山川景緻和豐富生態；玉山國家公園管理處提醒遊客，進入園區請務必遵守無痕山林原則，不餵食野生動物、不採取一草一木，並將垃圾隨車帶下山，共同守護美麗淨土。

玉管處指出，南橫公路從梅山口至埡口，由中海拔上升至高海拔，地形氣候造就瞬息萬變的景象，忽而雲霧飄渺忽而藍天乍現，又以埡口雲海最出名；另公路沿線的天池、中之關步道、「南橫三山」庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山等3座百岳名山，在常年雲霧繚繞的霧林帶孕育豐富動植物資源：高大聳立的樹木與各式高山草花，以及台灣黑熊、黃喉貂、臺灣水鹿、山羌等野生動物蹤跡也都不難尋覓，天空中還有大冠鷲、熊鷹等猛禽的英姿。

▲天池觀景台望玉穗山及玉山群峰與雲峰。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲天池觀景台望玉穗山及玉山群峰與雲峰。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，隨道路開放、遊客大量湧入，讓公路沿線、停車場及步道上垃圾量大增，造成生態環境衝擊危害：如遺留的垃圾會吸引野生動物來翻找覓食，影響個體健康、造成習性改變，呼籲民眾在欣賞自然美景時，應避免不必要的人為干擾，為園區內野生動物、生態棲地環境等，盡一份守護的心力。

玉管處提醒，山區氣候變化大及溫差劇烈，請隨身攜帶雨具、禦寒衣物等，南橫公路沿線地質破碎，時有邊坡土石崩落情形，尤其汛期更易發生土石流等災害；最新道路通阻詳情，可上公路總局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）或利用公路總局幸福公路APP查詢，此外也要預防森林火警。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣
全球僅1千輛！法拉利F40失控撞車「頭爛掉」　7千萬超跑成廢
首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因
警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟
興建「金廈大橋」？　陸委會回應了
快訊／嘉義男離奇暴斃車內　相驗確定染疫死亡
研究顯示「男友越醜女友越胖」！專家曝心理因素

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化推「彰話噪咖」Podcast　以在地飲食旅遊、產業願景吸耳

黃偉哲重視古蹟修復倫理　視察台南三山國王廟修復工程

新時代任務！　元智大學簽署「大學永續發展倡議書」

夏日易汗口罩須替換 立委趙正宇贈榮家助防疫

南橫通車垃圾暴增　玉管處籲守「無痕山林」原則...勿餵食動物

張麗善視察縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓　向中央爭取修復經費

嘉義市導入多元支付臨櫃服務　加碼抽獎總價值超過17萬元

「2022台北國際食品展」　嘉義市推15家在地優質店家

屏東有線電視捐愛心物資　助創世植物人安養服務

嘉義市蘭潭噴泉6／24恢復展演　每晚3場各10分鐘亮麗回歸

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

彰化推「彰話噪咖」Podcast　以在地飲食旅遊、產業願景吸耳

黃偉哲重視古蹟修復倫理　視察台南三山國王廟修復工程

新時代任務！　元智大學簽署「大學永續發展倡議書」

夏日易汗口罩須替換 立委趙正宇贈榮家助防疫

南橫通車垃圾暴增　玉管處籲守「無痕山林」原則...勿餵食動物

張麗善視察縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓　向中央爭取修復經費

嘉義市導入多元支付臨櫃服務　加碼抽獎總價值超過17萬元

「2022台北國際食品展」　嘉義市推15家在地優質店家

屏東有線電視捐愛心物資　助創世植物人安養服務

嘉義市蘭潭噴泉6／24恢復展演　每晚3場各10分鐘亮麗回歸

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

游擊代班岳東華0失誤　江坤宇送「大拇指」

蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

Omicron兒童新增病例變多了　死者仍以老人為大宗

台北喜來登4大家餐廳吃到飽延到7月底　用餐再送升級版龍蝦料理

《嬰兒轉運站》IU、宋康昊秀中文問好　是枝裕和揭曉韓國取景主因

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

地方熱門新聞

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

好消息！雲林6歲重症男童已出院

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

勞工安心理財規劃一把罩

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

蔡淑惠批台南矛盾防疫

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

雲林縣電競派對　展現電競產業多元魅力

雲林重要民俗祭典　因應疫情部分儀式取消

嘉義市蘭潭噴泉6／24恢復展演

更多熱門

相關新聞

澎湖拍到「金色人龍攻頂玉山」　超神一幕震撼萬人

澎湖拍到「金色人龍攻頂玉山」　超神一幕震撼萬人

住澎湖的顏文彬愛好攝影，每天都會拍攝日出等大景，17日他在烏崁里捕捉到，山友們攻頂玉山時，頭燈串起的金色人龍，超壯觀畫面震撼上萬人，不少網友也驚呆直呼，「原來在澎湖看得到玉山。」

花蓮景區傾倒工程廢棄物　2男被活逮

花蓮景區傾倒工程廢棄物　2男被活逮

NCC前專委火燒玉山　監院要求查明涉案律師

NCC前專委火燒玉山　監院要求查明涉案律師

哈日族換日圓／雙幣卡有年費門檻！想免繳　最高需消費滿15萬

哈日族換日圓／雙幣卡有年費門檻！想免繳　最高需消費滿15萬

南橫公路梅山口~向陽　明預警性封閉10hrs

南橫公路梅山口~向陽　明預警性封閉10hrs

關鍵字：

南橫公路國家公園玉山生態

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面