南橫通車垃圾暴增　玉管處籲守「無痕山林」原則...勿餵食動物

▲埡口風起雲湧、山景秀麗。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

南橫公路中斷多年，已成為野生動植物的天堂，在歷經10多年修復後終於在今年5月1日全線有條件通車，民眾可前往久違的玉山國家公園南部園區，飽覽沿途壯麗山川景緻和豐富生態；玉山國家公園管理處提醒遊客，進入園區請務必遵守無痕山林原則，不餵食野生動物、不採取一草一木，並將垃圾隨車帶下山，共同守護美麗淨土。

玉管處指出，南橫公路從梅山口至埡口，由中海拔上升至高海拔，地形氣候造就瞬息萬變的景象，忽而雲霧飄渺忽而藍天乍現，又以埡口雲海最出名；另公路沿線的天池、中之關步道、「南橫三山」庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山等3座百岳名山，在常年雲霧繚繞的霧林帶孕育豐富動植物資源：高大聳立的樹木與各式高山草花，以及台灣黑熊、黃喉貂、臺灣水鹿、山羌等野生動物蹤跡也都不難尋覓，天空中還有大冠鷲、熊鷹等猛禽的英姿。

▲天池觀景台望玉穗山及玉山群峰與雲峰。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，隨道路開放、遊客大量湧入，讓公路沿線、停車場及步道上垃圾量大增，造成生態環境衝擊危害：如遺留的垃圾會吸引野生動物來翻找覓食，影響個體健康、造成習性改變，呼籲民眾在欣賞自然美景時，應避免不必要的人為干擾，為園區內野生動物、生態棲地環境等，盡一份守護的心力。

玉管處提醒，山區氣候變化大及溫差劇烈，請隨身攜帶雨具、禦寒衣物等，南橫公路沿線地質破碎，時有邊坡土石崩落情形，尤其汛期更易發生土石流等災害；最新道路通阻詳情，可上公路總局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）或利用公路總局幸福公路APP查詢，此外也要預防森林火警。