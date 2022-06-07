快訊／別再衝！南橫邊坡落石狂砸　梅山口~向陽明預警性封閉

▲南橫公路邊坡落石狂砸，梅山口~向陽段6／8預警性封閉。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

受到梅雨鋒面持續降雨影響，南橫公路台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段常有突發性坍方落石，由於山區邊坡土壤含水量飽和，公路總局甲仙工務段依據氣象情資，決定將於6月8日上午7時起實施預警性封閉，6月8日下午17時解除，並恢復正常管制機制。

根據氣象情資，6月6日深夜至7日凌晨起受鋒面影響，將連續降雨多日，中央氣象局預報於6月7日至8日發布大雨至豪雨特報，預測雨量值將超出本管制路段封路標準大雨等級以上。

▲大雨不斷！南橫梅蘭明隧道邊坡落石狂掉。（圖／記者賴文萱翻攝）

公路總局表示，梅山口~向陽路段因近期山區邊坡土壤含水量飽和落石情事增加，雖已立即排除零星落石，但經研判氣象水情情資及道路通行狀況，為確保用路人安全，該路段將於6月8日上午7時實施預警性封閉，預計6月8日下午17時解除。

該路段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，請用路人於上述時間勿前往上山。公路總局再次提醒，有意上山遊客應事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。