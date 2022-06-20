澎湖拍到「金色人龍攻頂玉山」　超神一幕震撼萬人：太感動了

▲玉山主峰4字下方，可見一條金色小人龍。（圖／顏文彬授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

住澎湖的顏文彬愛好攝影，每天都會拍攝日出等大景，17日他在烏崁里捕捉到，山友們攻頂玉山時，頭燈串起的金色人龍，超壯觀畫面震撼上萬人，不少網友也驚呆直呼，「原來在澎湖看得到玉山。」

顏文彬在「台灣百岳之美」分享神照，6月17日清晨4點，他從澎湖烏崁里海堤拍的玉山，「文字下方亮點是山友攻頂時的頭燈，有機會登玉山的山友，記得登山時要回頭向西邊的澎湖打聲招呼，我也正默默祝福你攻頂成功。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏文彬透露，自己每天都會拍日出，不過山脈並非每天出現，「這跟天氣有關，能見度佳的時候，一般能看到台灣山脈。我都4點準時就定位，大約4點15分山脈會出現，4點45分燈光熄滅就離開。」

▲山友們的頭燈超清楚。（圖／顏文彬授權引用）

他也提到，這是用長鏡頭拍的，「我使用150-600，CANON 7D要乘上1.6倍，不過如果拉到底，拍到沒海沒地景，山頭也會到頂點，沒天空沒後景，所以我一般使用450去拍，這張就是這樣來的，還有因為4點時天很暗，所以最起碼要長曝30秒以上，ISO太高躁點多比較不好看。」

而這一幕也狂吸超過1.2萬人按讚，廣大網友們紛紛留言驚呼，「太神啦」、「若有機會再登上玉山，我一定會回頭感謝你的祝福」、「這張照片太經典了！讚啦」、「有點浪漫」、「太感動了」、「真的開眼界了」、「超感動的啦！這是多麼美好的互動啊」。

另外，顏文彬直言，「在澎湖只要面東，眼前沒有遮蔽物擋住視線，能見度佳的好天氣，一般都可以看到台灣山脈。」

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」 花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折