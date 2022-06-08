NCC前專委喬建中火燒玉山國家公園　監院要法務部追查同行涉案律師

▲前NCC專委喬建中等人在玉山國家公園引發森林大火。（資料照／記者高堂堯翻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院8日表示，NCC前專委喬建中引發玉山森林大火，在本案的5名登山客中，法務部應查明涉案律師有無移送懲戒事由，金管會也該有更積極的作為，農委會林務局聲請假扣押相關程序，也有檢討改進的空間。

監察院晚間發布新聞稿指出，2021年5月16日玉山國家公園發生森林大火，起因於國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中在2021年5月15日至16日帶團途經杜鵑營地，任令同行隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成延燒12天、近80公頃林地的重大森林火災。

監察院說明，彈劾案審查會在今年3月14日審查，全數通過彈劾喬建中，並且移送懲戒法院審理，監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會、司法及獄政委員會聯席會議8日通過監察委員葉宜津、蔡崇義、賴鼎銘的提案，請法務部轉飭所屬辦理見復，也請金管會、農委會確實檢討改進。

監委調查發現，在本案的5名登山客中，律師甲在案發後隱瞞生火事實，諉稱是踢倒爐具所致，遭輿論撻伐為意圖規避《森林法》刑責的訴訟策略，且經鑑定是砍伐樹枝生火致災，提起公訴，嚴重敗壞在野法曹形象，法務部應督飭所屬，查明涉案律師有無移付懲戒事由，以正視聽。

監委指出，金管會聘用人員乙在案發後隱瞞生火事實、將持用手機內關鍵群組對話及照片刪除，以及提供沒有資料的備用手機供警方查扣等情事，都記載在起訴書中，並且評其犯後態度不佳，已經違反《公務員服務法》所定誠實清廉義務。

監委認為，金管會聘用人員乙雖無不適用《公務員懲戒法》，但金管會是否應有更積極作為，以正官箴，而非任令該員續領薪俸到契約到期，有礙機關聲譽，確實有可議之處。

監委表示，林務局就喬建中等5人引發玉山森林大火，衍生相關支出與賠償責任，案經有關機關函復，是否擔任共同原告及計算求償金額逾新台幣2億2千萬餘元，而需行政院同意支付擔保金近5千萬元等程序，歷時超過3個月，似背離假扣押快速且經濟原則。

監委也說，截至2022年2月底，假扣押標的價值僅約新台幣1915萬餘元，林務局假扣押聲請程序，有檢討改進空間。