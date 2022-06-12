花點景區「月洞」附近遭傾倒工程廢棄物　2男當場被逮

▲岸巡人員夜間執行巡邏勤務發現景區遭人傾倒大量工程廢棄物，立即成立專案小組積極查緝。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所10日於台11線著名景點月洞附近查緝非法傾倒工程廢棄物，當場逮獲2名男性嫌犯及證物一批，經通報豐濱鄉公所及花蓮縣環保局單位開罰裁處，並製作將相關涉案筆錄，依違反廢棄物清理法第46條移送花蓮地檢署偵辦。

▲2名男子再度違法傾倒廢棄物遭埋伏的岸巡人員當場查獲。

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所於9日晚間巡邏時發現在大峰海灘通岸小徑旁疑似有非法傾倒柏油碎石廢棄物，隨即成立專案小組，並循線調查附近可疑工程。

10日上午海巡專案小組於著名景點月洞（花蓮縣豐濱鄉台11線道65K處）附近埋伏，發現一輛工程車在月洞旁通岸小徑處違規傾倒廢棄物，小組人員隨即上前盤查，當場查獲兩名男性嫌犯。

▲岸巡人員將查獲的廢棄物及使用機具拍照存証交相關單位開罰送辦。

海巡單位表示，查獲當場即聯繫豐濱鄉公所及花蓮縣環保局人員至現場協助，隨後由環保局人員進行稽查工作及對傾倒廢棄物業者開立稽查單；另經港口派出所員警詢問後得知，該廢棄物疑似為近期靜浦部落實施水溝蓋工程所生廢棄物，為取得直接證據，2名嫌犯及證物已由司法小隊帶回進行偵訊筆錄製作，全案依違反廢棄物清理法第46條移送花蓮地檢署偵辦。





海巡署第一二岸巡隊呼籲民眾響應全民環保意識並維護人民權益，若若發現任何不法情事，可透過海巡署「118」服務專線通報，將立即派員前往處理。