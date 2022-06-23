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新竹市+932　指揮中心再宣布：放寬家用PCR陽性確診認定

▲0623新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市今日新增932例新冠本土確診。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（23）日新增932名確診個案，今（111）年以來累積62,379例確診個案，居家照護者為7,198人、居家隔離者為2,085人。市府表示，指揮中心昨宣佈再放寬民眾得使用授權核准之PCR快篩試劑檢測陽性，經醫師確認後即為確診。

市府提醒，民眾使用抗原或PCR快篩試劑檢測為陽性，請務必於陽性卡匣，寫上受測者姓名及日期；如以視訊診療進行評估，請將卡匣及健保卡一起拍照；如需至醫療院所請醫師現場評估，應以透明夾鏈袋將卡匣密封包好攜帶前往，以利醫師於視訊或現場進行評估。民眾可向本市提供視訊診療或陽性判讀診所預約掛號。

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▲0623新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲指揮中心昨宣佈再放寬民眾得使用授權核准之PCR快篩試劑檢測陽性，經醫師確認後即為確診。

市府呼籲，快篩陽性民眾應多利用視訊診療，避免外出；如須外出看診，請勿搭乘大眾交通工具。確診後，應遵守居家照護及自主健康管理7+7規定，距發病日或採檢日滿7天後始得解除隔離，無需再採檢；自主健康管理之7天期間，應禁止前往人潮擁擠處、餐廳內用及聚會，請民眾務必配合防疫相關規定。如有相關疑問，請致電本市居家關懷中心03-5320900，將有24小時專人提供諮詢服務。

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