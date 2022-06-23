李秉穎稱陳時中「沒重症是萬幸」　莊人祥緩頰：有點開玩笑的成分啦

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心指揮官陳時中6月12日快篩陽確診，居家照護後於6月20日解隔，雖然已前往指揮中心辦公，但直到昨（22）日仍因快篩2條線未出席記者會。台大醫院小兒科醫師李秉穎分析，主要是陳時中是「高風險」族群，且年紀大，「沒有變成重症已經很萬幸。」而指揮中心發言人莊人祥則說，「李醫師可能有點開玩笑的成分。」

最早解隔的陳時中21日就已進到指揮中心辦公，但仍因快篩出現「淡淡的第二條線」，至今天仍尚未出席疫情記者會。李秉穎接受專訪提到，每個人體質、年紀、共病都不一樣，因此有些人需要的恢復期就會較久，「沒有變成重症已經很萬幸。」

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莊人祥在疫情記者會上被問到李秉穎的說法，他表示，「可能李醫師有點開玩笑的成分啦。」因為觀察陳時中的身體，一直都很好，跟確診前相比沒有太大的問題，但為什麼李秉穎會這麼說，他個人也不清楚。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則解釋，李秉穎意思「並不是認為部長身體狀況就應該要很容易出現重症」，但60多歲的年齡層染疫中重症的比例是0.59%，且陳時中也符合65歲以上投藥的年齡層，加上慢性病，經過醫師評估後，他也接受醫囑服用5天的莫納皮拉韋，降低後續出現中重症的情況。

羅一鈞也強調，李秉穎的專業非常夠，並沒有要質疑醫師的說法，只是補充上下文的情境，且60多歲長者本來就屬於高風險族群，需要投藥以降低重症風險。