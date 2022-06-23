變異株變化快！邊境再放寬？　周志浩：檢討「上限人數」機會大

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續趨穩，指揮中心日前開放入境檢疫鬆綁為「3+4」，每周限額2.5萬人。面對每周入境配額搶光的狀況，後續要觀察幾周才繼續鬆綁？會採縮減天數還是放寬上限人數？對此，疾管署長周志浩23日表示，會視國際與國內疫情狀況，且這波變異株的變化情形快，會再密切注意；他也說，檢討「上限人數」機會會大一點。

周志浩說，這時候還會持續檢討，會視國內疫情下降狀況、醫療壓力降低的速度是不是夠快，另外還有國際疫情變化，尤其這波變異株的變化情形快，再密切注意。

至於檢討調整方向，周志浩表示，都會一起檢討，目前這樣看起來，「上限人數被檢討機會大一點，是不是會調整會看整體評估結果再決定」。

衛福部23日在行政院會上向院長蘇貞昌進行最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告；談及入境管制鬆綁至「3+4」，衛福部歸出五點：第一、入境總量管制每周2.5萬人次。第二、入境總人數2萬4411人次、其中6/15達4541人為近期新高，桃園機場旅客入境通關及交通作業順暢。

第三、尖峰時段機場入境通關作業時間：約2-2.5小時（桃機實測指定航班首位旅客下機至末位旅客搭車離去時間）。第四、交通方式：防疫車輛78％、親友/機關團體接送22％。第五、檢疫處所分佈：防疫旅宿佔54％、1人1戶佔46％。

另外，衛福部引述民航局資料，指出統計至6/20，未來四周有約9.5萬人訂機票，包括6/20-6/26的2.5萬人、6/27-7/3的2.6萬人、7/4-7/10的2.3萬人、 7/11-7/17的2.1萬人。