共存來首次！全台6大區域疫情全下降　最新趨勢曝光

記者蘇晏男／台北報導

衛福部23日在行政院會上報告最新國內疫情概況，指出6/16-6/22國內共新增36萬6628起本土病例，較前一周下降19％，且從衛福部將全台分為6區（北北基宜、桃竹竹苗、中彰投、雲嘉嘉南、高坪、花東）的疫情來看，這是蔡政府祭出與病毒共存以來，首次皆呈現下降趨勢。另外，境外移入個案比例正在上升。

衛福部23日在行政院會上向院長蘇貞昌進行最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。在國內疫情部分，衛福部指出，目前國內共342萬5268人起本土病例，其中6/16-6/22新增36萬6628例，較前一周（6/9-6/15）的45萬1358例下降19％。

衛福部再進一步指出，北北基宜、桃竹竹苗及花東地區各下降22％，中彰投下降17％，雲嘉嘉南下降12％，高屏下降20％。

其實，儘管疫情已漸下降，但對比6/9-6/15數據，當時雲嘉嘉南的疫情仍在上升，所以本周是蔡政府祭與病毒共存以來，首次全國各地疫情皆呈現下降趨勢。而衛福部報告中也說，全國仍為廣泛社區流行，惟已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例亦呈下降。



另外，境外移入部分則是6/16-6/22新增397例，較6/9-6/15的286例上升39％。

▼衛福部23日「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。（圖／行政院提供）