新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

▲▼ 新港奉天宮攜手優你康光學結合寶島體系連鎖眼鏡 限量發行 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義新港奉天宮為國民祈福，首度跨界授權，與國內隱形眼鏡代工大廠優你康光學及全台最大眼鏡連鎖寶島眼鏡合作，於虎年聯名推出限量版媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組，內含0度限定10片裝媽祖鏡片及10片裝虎爺鏡片。媽祖保庇平安健康，虎爺賜福財運亨通，透過Q版媽祖及虎爺的守護，無論是送禮或自用皆能帶來好運勢，保佑國民抗疫成功，平安度過新冠肺炎疫情。

新港奉天宮董事長何達煌表示，經過一年多的策劃，以Q版媽祖、Q版虎爺繪製，不論是圖紋及包裝設計、鏡片製程、上市規劃等，每個環節都經過反覆的擲筊及請願下完成，商品並經由過爐加持祈福。

優你康光學表示，隱形眼鏡在台灣已是相當成熟的商品，彩色鏡片更是許多人作為美妝搭配的重要配件之一，目前市場上的彩色鏡片仍以放大片及變色片為大宗，而像這種特殊涵意及圖紋的鏡片非常少見，這次藉由與嘉義新港奉天宮的跨界合作推出創新的隱形眼鏡文創商品，期望能共同傳承台灣宗教文化與交流。

媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組全球首發限量15,000組，產品外包裝上是以傳統廟宇窗櫺為構想，加上多彩度幾何排列，呈現類花磚的豐富視覺效果，搭配充滿喜氣的高質感紅色外裝，不論是配戴或是做為擺飾，都能讓滿滿的祝福全天守護！寶島眼鏡在地守護台灣民眾視力健康，購買媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組請洽全台獨家販售通路：寶島眼鏡、文雄眼鏡、鏡匠眼鏡門市，或寶島眼鏡EYESmart線上預訂，數量有限、售完為止。