　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

▲▼ 新港奉天宮攜手優你康光學結合寶島體系連鎖眼鏡 限量發行 。（圖／新港奉天宮提供）

▲▼ 新港奉天宮攜手優你康光學結合寶島體系連鎖眼鏡 限量發行 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義新港奉天宮為國民祈福，首度跨界授權，與國內隱形眼鏡代工大廠優你康光學及全台最大眼鏡連鎖寶島眼鏡合作，於虎年聯名推出限量版媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組，內含0度限定10片裝媽祖鏡片及10片裝虎爺鏡片。媽祖保庇平安健康，虎爺賜福財運亨通，透過Q版媽祖及虎爺的守護，無論是送禮或自用皆能帶來好運勢，保佑國民抗疫成功，平安度過新冠肺炎疫情。

▲▼ 新港奉天宮攜手優你康光學結合寶島體系連鎖眼鏡 限量發行 。（圖／新港奉天宮提供）

新港奉天宮董事長何達煌表示，經過一年多的策劃，以Q版媽祖、Q版虎爺繪製，不論是圖紋及包裝設計、鏡片製程、上市規劃等，每個環節都經過反覆的擲筊及請願下完成，商品並經由過爐加持祈福。

▲▼ 新港奉天宮攜手優你康光學結合寶島體系連鎖眼鏡 限量發行 。（圖／新港奉天宮提供）

優你康光學表示，隱形眼鏡在台灣已是相當成熟的商品，彩色鏡片更是許多人作為美妝搭配的重要配件之一，目前市場上的彩色鏡片仍以放大片及變色片為大宗，而像這種特殊涵意及圖紋的鏡片非常少見，這次藉由與嘉義新港奉天宮的跨界合作推出創新的隱形眼鏡文創商品，期望能共同傳承台灣宗教文化與交流。

▲▼ 新港奉天宮攜手優你康光學結合寶島體系連鎖眼鏡 限量發行 。（圖／新港奉天宮提供）

媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組全球首發限量15,000組，產品外包裝上是以傳統廟宇窗櫺為構想，加上多彩度幾何排列，呈現類花磚的豐富視覺效果，搭配充滿喜氣的高質感紅色外裝，不論是配戴或是做為擺飾，都能讓滿滿的祝福全天守護！寶島眼鏡在地守護台灣民眾視力健康，購買媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組請洽全台獨家販售通路：寶島眼鏡、文雄眼鏡、鏡匠眼鏡門市，或寶島眼鏡EYESmart線上預訂，數量有限、售完為止。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
27歲女下體長「龍眼大腫塊」　竟和免治馬桶有關
中國驗出「台灣竹筴魚包裝」有新冠病毒　農委會反擊了
快訊／北市信義區大停電！　台電緊急搶修中
「當警察只是副業」喝花酒開賭場　彰化惡警2大過3小過將汰除
快訊／超狂！大谷翔平飆13K破紀錄　官網驚嘆：難以置信
暑假還沒到！「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇：完蛋
陳家欽「一理由」申請提早退休　蘇貞昌難以拒絕
iPhone充電線又壞？　一票揭有「1習慣」就完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

中央擴大對象自購6千劑　南投65歲+長者可免費施打肺炎疫苗

退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

中央擴大對象自購6千劑　南投65歲+長者可免費施打肺炎疫苗

退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

加入歐盟有望！27國力挺烏克蘭成為正式候選國　來龍去脈一次看

台股跌171點收在15175！　貨櫃雙雄失守百元關卡、台積電續創波段新低

用電亮「黃燈」　午間達3955.6萬瓩再創新高　

直播／LV「貨車包」可愛爆棚　2023春夏男裝到底誰設計的

「性愛教官」大眾泳池脫了！丁字褲掉出辣臀　比基尼直播突匆忙中斷

27歲女下體長「龍眼大腫塊」　醫揪1習慣釀禍！竟和免治馬桶有關

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

庫茲馬與KCP恐連2年被交易！　看勇士冠軍遊行感覺好糟

屁顛金跟進廚房「秒變食材」　滿臉白粉無辜盯媽：我是來幫忙的…

帶電鍋是小case！飯店員工見客「搬2物進房」傻了：叫貨車送來

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡

勞工安心理財規劃一把罩

好消息！雲林6歲重症男童已出院

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

蔡淑惠批台南矛盾防疫

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

環警監聯合稽查在安平

台北國際食品展登場　台東展現慢食力

更多熱門

相關新聞

新港奉天宮分靈太平島媽祖　搭巡防艦「 返台休假」

新港奉天宮分靈太平島媽祖　搭巡防艦「 返台休假」

嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，保佑官兵平安，昨天媽祖與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，暫時安奉高雄天元旨真宮，18日回鑾奉天宮進香。

民雄警、港奉天宮聯手宣導交通及反詐騙

民雄警、港奉天宮聯手宣導交通及反詐騙

新港奉天宮前砍人案迅速偵破　翁章梁贈加菜金

新港奉天宮前砍人案迅速偵破　翁章梁贈加菜金

新港奉天宮遶境活動提前喊卡　回駕祈求疫情減緩

新港奉天宮遶境活動提前喊卡　回駕祈求疫情減緩

搶摸大甲媽金身！深夜起駕回鑾　新港奉天宮擠爆

搶摸大甲媽金身！深夜起駕回鑾　新港奉天宮擠爆

關鍵字：

新港奉天宮媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組

讀者迴響

熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

小S登韓綜「劉在錫看到我了」！

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面