搶摸金身「進喔！」大甲媽深夜起駕回鑾　奉天宮擠爆畫面曝

記者陳俊宏／綜合報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境行程， 13日深夜從新港奉天宮起駕回鑾，現場信徒接力、搶摸媽祖金身，大喊「進喔！進喔！」今天（14日）大甲媽將駐駕西螺福興宮。

▼「正爐媽」、「副爐媽」和「湄洲媽」三座金身。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播影片）



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大甲媽12日晚間駐駕嘉義新港奉天宮，13日上午8時在奉天宮舉行重頭戲「祝壽大典」，上萬信眾將周邊街道擠得水洩不通，手持高香，祈求國泰民安，疫情早日過去，風調雨順，旱象早日解除。

當晚恭請「正爐媽」、「副爐媽」和「湄洲媽」三座金身，由信徒接力傳送上轎。信徒搶摸媽祖金身，並大喊「進喔！進喔」，現場擠得水洩不通、十分熱鬧。大甲媽於深夜11時起駕回鑾，今將駐駕西螺福興宮。

大甲媽9日晚間起駕，展開9天8夜遶境進香活動，全程約340公里，沿途經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，遶境活動分別有筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等十個主要典禮，使得每年遶境格外具有文化傳承意義，是台灣重要的宗教信仰文化。大甲媽將於18日回駕鎮瀾宮。

▲▼信徒搶摸媽祖金身。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播影片）

▼信徒搶摸媽祖金身。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播影片）

▲▼現場擠得水洩不通。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播影片）

▼大甲媽9天8夜遶境時程地點。（圖／翻攝鎮瀾宮網站）

