彰化推「彰話噪咖」Podcast　以在地飲食旅遊、產業願景吸耳

▲彰化縣政府Podcast節目「彰話噪咖」上月開播。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

為運用新媒體與青年朋友搭建溝通橋樑，彰化縣政府成立以「彰話噪咖」為名的專屬Podcast（播客）品牌節目，介紹重大縣政資訊與願景、推薦最熱門的食旅資訊及分享在地青年的創業故事；縣府指出，自5月23日第1集〈卦山村，搖身一變成彰化生活美學聚落〉開播後，即廣受聽眾好評，在Apple Podcast 政府類別之「熱門節目」及「熱門單集」等兩項排行榜居首。

縣府表示，Podcast是近年網路線上廣播平台的自媒體管道，深受年輕族群關注與喜愛，並賴以獲得資訊；「彰話噪咖」節目就是為了青年朋友所建立，並規劃三大主題單元：一、「巷仔口聽彰話」：從城市美學到都市計畫，從青年回流到高齡友善，以及交通建設規劃、農業行銷推廣等。

二、「食旅彰化」：帶領聽眾走遍彰化，配合鹿港慶端陽、王功漁火節、田中馬拉松等亮點活動展開空中深度小旅行，邊吃邊喝、邊感受彰化熱情的人文風情；三、「青年返鄉，創業開箱」：邀請彰化有為青年，分享他們的創業心情，也聊聊他們眼中的彰化。

縣府表示，第2集「端午節要幹嘛？當然是去鹿港慶端陽」、第3集「縣長來了！彰化品牌力，青年來搞定！」也分別於5月30日、6月13日上架；第3集由縣長王惠美與青發處長黃金樺共同談論青年朋友最關注的「青年政策」與「美學彰化」主題，解說縣府如何結合美學、透過美感來整合傳統新世代產業，協助青年推動品牌來建構創業的獨特性，好讓青年留在彰化、為彰化創造正向的發展與未來。