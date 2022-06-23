這3類人是「戴口罩危險族群」！專家示警：高溫下容易發生

▲招名威點名「3類族群」容易因為口罩戴太久，引發中暑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內本土確診數逐漸緩降，但每日仍有4～6萬人染疫，戴口罩措施短時間看來仍難鬆綁。隨著氣溫逐漸飆升，毒物科專家招名威示警，有3類人是「戴口罩的危險族群」，可能因為在少許二氧化碳增加情況下，造成類似中暑症狀。

招名威今（23）日在粉專指出，夏天到了，長時間戴口罩確實可能造成中暑，主因是口鼻被矇住後，容易不知不覺忽略水分補充，再者也有人覺得不好意思喝水，「甚至是打死不要在公眾場合拉下口罩喝水」，天氣炎熱，水分一旦不足就有可能中暑。

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招名威接著說，其次，戴口罩時，也較容易吸入比平時更多一點的二氧化碳，雖不至於造成中毒，但有些人可能會在少許二氧化碳增加情況下，造成類似中暑症狀，包括出現疲勞、頭痛和注意力不集中，特別在高溫下更容易發生。

▲長期臥床的長者也是危險族群。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

招名威也提醒「這3類人是戴口罩的危險族群」：

1.老年人、長期臥床、沒有日常行為能力的慢性病患，尤其是在沒有他人幫助下無法摘除口罩的人，這些族群可能是危險族群。

2.患有心肺疾病且日常生活就是一直很喘的呼吸病人。

3.2歲以下嬰幼兒，因為沒有自理行為，很容易流囗水，濕了口罩増加呼吸的阻力。

為避免中暑，招名威建議民眾可使用立體口罩、減少出門在外時間，在炎熱夏天還是要補充水分、減少曝曬，不過並非完全不曬太陽，以免發生骨質疏鬆問題。