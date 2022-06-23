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瑞士科學期刊：高端疫苗「保護力84%」　科興、國藥都只有65%

▲蔡英文打高端「這一幕爆經典」　老鳥歪樓喊：抽到海軍陸戰隊。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

▲瑞士期刊刊出高端疫苗保護力84%的數據。（圖／翻攝自臉書／蔡英文） 

記者林彥臣／綜合報導

瑞士科學期刊MDPI（Multidisciplinary Digital Publishing Institute）刊出一份題為《對 SARS-CoV-2 疫苗的免疫反應》（Immune Response to SARS‐CoV‐2 Vaccines）的研究報告指出，高端疫苗的總體保護力84%，無嚴重不良反應。

這則報告中的一個附表中提到，高端疫苗（MVC COVID‐19 vaccine）總體保護力84%（Overall efficacy: 84%），無嚴重疫苗不良反應（No vaccine‐related Serious Adverse Reaction）。

其他還提到的疫苗，包括輝瑞／BNT疫苗95%、莫德納疫苗94.5%、AZ疫苗70%、嬌生疫苗72%（美國數據）、史普尼克V（Sputnik V）疫苗91%、科興疫苗65%、印度國產Covaxin疫苗78%、國藥疫苗65%。

▲▼瑞士期刊MDPI指出，高端疫苗保護力84%。（圖／翻攝自MDPI）

▲瑞士期刊MDPI指出，高端疫苗保護力84%。（圖／翻攝自MDPI）

根據介紹，這篇報告的共同作者，署名Navya Bellamkonda、Upendra Pradeep Lambe、Sonali Sawant、Shyam Sundar Nandi 、Chiranjib Chakraborty、Deepak Shukla。

這些作者總共來自4個單位，分別是「伊利諾伊大學芝加哥分校眼科和視覺科學系」、「印度國家病毒學研究所（ICMR-NIV）」、「阿達瑪斯大學生命科學與生物技術學院」、「伊利諾伊大學芝加哥分校微生物學和免疫學系」。

這則期刊報告的學術編輯為Francesco Bianco 和 Joanna Szczepanek，收稿日期為2022 年 4 月 20 日、修訂日期2022 年 5 月 27 日、發佈時間為2022 年 6 月 21 日。

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