瑞士科學期刊：高端疫苗「保護力84%」　科興、國藥都只有65%

日本YouTuber三原慧悟在今年5月左右重返台灣，不過近期發生團隊內的工作人員確診，所以也拍了一則影片，記錄外國人在台灣確診怎麼辦。其中一位確診的女性工作人員小奈，確診後出現明顯症狀，因此體驗了許多台灣的常見小物，來緩解症狀，因此對台灣有了新的發現。