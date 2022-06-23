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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／再修《法官法》　考績連年吃丙應三振

▲官司，稅務官司，敗訴，恐龍法官。（圖／視覺中國CFP）

▲司法首長能否善盡監督考核的職責，才是職務評定能否落實的關鍵，也是日後若要修法建構汰除機制的根源。（圖／視覺中國CFP）

在司法公信力一片低迷中，法官、檢察官職務評定良好的比率仍高達九成七、九成九，實在讓人瞠目結舌！

考試院建議一般公務員考績甲等不得超過75％，司法官是10％，法官施行後職務評定只留下良好（甲等）與未達良好（丙等）二種，刪除乙等考績，因評定結果涉及獎金有無及晉級與否，竟連這10％的比例也都消失不見了，莫非台灣的司法官優秀到連要找到未達良好的人都找不到？若是如此，那是全民之福，但事實卻非如此！

《法官法》施行前，法官考績仍適用《公務人員考績法》，但該法適用的對象是全體公務員，並未針對司法官工作及職務的特殊性作除外規定，只規定考績應就「工作、操行、學識、才能」行之，極為概括模糊，難以量化。再加上，若長官平常疏於對上述表現留下紀錄，只能靠「印象分數」，每到年終為了決定誰是這10％的人選，經常讓主管傷透腦筋！

《法官法》施行後，法官職務評定項目包括：學識能力、品德操守、敬業精神及裁判品質，雖然有對司法官工作及職務的特殊性列舉一些未達良好的情形，但這些盡是針對發生「特定事件」所作的規定；若沒有這些事件，又沒了10％的比例限制，當然都是良好。

因此，法官、檢察官職務評定幾年運作下來的結果，在法官部分，有再開言詞辯論或展延宣判期日次數過多、上班時間不見蹤影、與當事人不當接觸、私德有問題等特定事件，較常被認為未達良好；在檢察官部分，有問案態度不佳、開庭時用語不當、未結案件數過多、敬業精神或辦案品質欠佳、多案逾期未實質進行、請假超過時數、執行職務行為不當、違法兼職等特定事件，是被認為未達良好的常見態樣。至於裁判品質不佳、積案過多，卻幾乎不會成為職務評定未達良好的原因。

人民最關切的「辦案品質」，主要包括開庭的態度及裁判書的內容。前者的重點不在於是否準時開庭、態度是否和藹可親等形式上的表現，而是對於當事人聲請調查的證據是否善盡調查之能事，而不是一句「與待證事實無關」等沒半點同理心且不耐煩趕著結案早有心證的表情。

每個案件到法院來都有一個故事，每個當事人都想把故事告訴法官，輸贏或許在事發當下就已經決定了，但到了法庭，法官不想或沒有時間聽你講完故事，只要找到可以作為判決基礎的事實就判掉了，人民怎麼會服氣！偏偏在「審判獨立」的擋箭牌下，決定調查什麼或要怎麼調查，都不是職務評定可以碰觸的。

至於判決書的內容，也不是要文筆多麼流暢，法律見解多麼驚人，而是在於認定事實證據取捨要寫得完備，說理要能服人，而非「本件判決基礎已明確，兩造其餘主張及聲請調查證據，均與待證事實無關，爰不一一論駁」，便打發一切。可是，這也是「審判獨立」職權行使的範疇，也不是職務評定會去管的。所以，職務評定歸根究柢都是在看數字，數字漂亮，不打良好也難！

現行法官的監督有內部監督及外部監督機制，內部監督機制有「首長職務監督權」、「法官自律制度」；外部監督機制則有「法官個案評鑑制度」、「監察院的彈劾」，並有「職務法庭審理法官的懲戒」等機制，這些監督機制往往是將結果建構在數字上面，但單看數字是無法窺視全貎的。其實，司法機關首長最可能熟知所屬司法官工作狀況，並依法能發揮監督職責之人，且不須經過冗長之審查程序即可為立即之處置，但司法首長輪調頻繁，以及其也要接受法官評鑑，因此不願得罪法官社群，只想充當爛好人，當然就無法處置辦案效率欠佳或操守疑慮之不適任司法官。

尤其，現行司法官職務評定並無外部介入的機制，職務評定不良也沒有汰除機制，如果遇到完全不在意考績的司法官，職務評定完全無用。因此，司法首長能否善盡監督考核的職責，才是職務評定能否落實的關鍵，也是日後若要修法建構汰除機制的根源。如果第一線的職務監督人太鄉愿，職務評定良好的比例就會過於浮濫，距離人民對於司法官的觀感也就愈來愈遠！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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