不良司法官不能轉律師執業！24名涉貪律師執照遭廢止

▲貪污定讞的司法官，在新制度下不能轉任律師。（圖／視覺中國）

記者董介白、吳銘峯／台北報導

許多涉貪司法官遭查獲後，在舊法制度下經常就會轉任律師，繼續執業；另外涉貪的律師懲戒期滿後，也能繼續執業，重回司法界。為了阻斷不良司法官、律師繼續存在司法界的管道，《法官法》、《律師法》均已完成修法，法務部也在去年底，廢止24名涉貪司法官轉任律師後的執照。

早年律師、司法官專業門檻極高時，常常都會有「雙榜」（考上司法官及律師）的司法官出現；即使未考取律師，法官、檢察官晉升到「試署」（通常為第五年）階段，也可提出資料向法務部申請取得律師證書，因此大部分的司法官也都具有律師資格。這也讓司法官出包後，就能輕鬆轉任律師，繼續留在司法界，成為涉貪的司法官脫下法袍後，穿上律師袍站在法庭上為當事人辯護，還能獲取高額律師費用的怪異現象。

為了阻斷不良司法官通律師的管道，《法官法》修法成「免除職務」或「撤職」的司法官，「不得充任律師，其已充任律師者，停止其執行職務」；《律師法》也修法「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」，得廢止其證書。因此法務部於去年底，經「律師資格審查會」決議通過後，廢止24名涉貪司法官的律師執照。

這24名遭廢止律師執照的司法官，最有名的就是1972年就考取律師執照的前總統陳水扁。其餘均為犯下貪污罪定讞的前司法官，包含被譽為史上最貪女檢察官陳玉珍，因長年向電玩業者收賄計2300萬元，遭判刑12年定讞；包庇前苗栗縣長何智輝而集體收賄850萬元的前高院法官陳榮和、李春地、蔡光治，以及前板橋地檢署檢察官邱茂榮，最後分別遭判刑18年、11年半、20年以及6年定讞；涉貪收賄的前高雄地檢署檢察官井天博，遭判刑11年半定讞。