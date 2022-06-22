付不出房貸收毒蟲20萬元誆免勒戒　貪污警獲緩刑免關還能回任

▲涉貪胡姓員警，二審獲判緩刑 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖分局胡姓偵查佐，因負擔每月5萬元房貸，捉襟見肘的狀況下竟向林姓毒犯收取20萬，謊稱可以不用觀察勒戒。林男給錢後還被逮捕勒戒，憤而舉發。胡姓員警遭逮後被停職，目前從事外送員的工作。他一審遭判刑3年6月，上訴二審後，高院22日改判2年、緩刑5年，並未宣告褫奪公權。可上訴。

判決指出，胡男（30歲），2012年10月分發到內湖分局警備隊服務，就一直留在內湖工作，他在2019年調往內湖分局偵查隊。他2020年間逮捕林姓毒蟲，將他移送新北地檢署後，2人竟私下換LINE。而林男在去年1月收到觀察勒戒的通知，隨即私下詢問胡男。

胡男謊稱可以不用觀察勒戒，只要給他一點費用，讓他可以打點內部，「請吃飯、給上頭」，林男在去年2月間依約給出20萬元。胡男還謊稱「事情辦好了、給上頭5萬、請吃飯4萬」林男以為真的不用勒戒，還向胡男表示，剩下的11萬把9萬還他就好；胡男在3月中以自己的帳戶轉了1萬5000元返還給林男，不料林男在3月底遭逮執行勒戒，直到4月底才返家。林男不滿給了錢還被勒戒，憤而舉發，胡男遭逮，檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物罪」提起公訴。

法院審理時，胡男打出悲情牌，他供稱因為買了新屋後揹了上千萬元的房貸，每個月要繳納5萬多元的貸款，所以才會出此下策；另外他也說，自己從警9年獲得嘉獎、記功多次，一直以來都是戮力從公，經過此事後已經被停職，目前從事外送工作。由於家中還有21歲嫩妻與不到2歲的女兒，請求法院給予緩刑。但一審法院仍將他判刑3年半、褫奪公權2年。

全案再上訴，二審高等法院審理後於22日宣判，合議庭法官採信胡男的說詞，除了認定收賄金額較少以外，也給予緩刑，高院改判有期徒刑2年、緩刑5年，並需於緩刑期間內接受10場法治教育；此外，高院也未宣告褫奪公權，意思就是胡男還有機會回任警察。