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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【汰除劣法官】何俊英：加強媒體監督提升裁判品質

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,何俊英。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，加強媒體對判決的檢視，有助提升裁判品質。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

司法院雖想透過法官身分保障的方式，確保裁判品質，但效果仍不彰。台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，除了加強首長監督責任以外，透過「第四權」的媒體監督，也是很有效的方法。他認為，在不違反「個人資料保護」的前提下，媒體監督會很有成效。

《法官法》中汰除不適任司法官的「法官評鑑機制」，並未納入「裁判品質」作為評鑑項目，主要的原因，就是若針對「裁判品質」監督，容易與審判核心「法律見解」相牽連，引起侵犯審判獨立的問題。但人民對司法的信賴度，極大一部分就是「裁判品質」的高低，因此如何透過司法行政監督提升「裁判品質」，讓司法院傷透腦筋。

司法院日前發函各級法院，要求法院院長，針對法官已經作成的裁判書進行抽查，撰寫用心者予以鼓勵，裁判品質不佳者則請各個法院院長予以督促，藉此提升裁判品質。此舉引發大批法官批評侵犯審判獨立，即便祕書長林輝煌親上火線，仍難杜悠悠眾口。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，司法院在提升裁判品質方面用心良苦，但與其讓法院院長多抽查幾份判決書，不如透過目前發達的媒體業。何俊英認為，在不違反「個人資料保護」的前提下，隱匿判決當事人的相關個人資料，判決的要旨、法官的心證可以公開，供大眾、媒體檢視。

何俊英認為，依照目前的作法，判決書已經盡量公開，人民都可以上網查判決，如果媒體也能加入檢視已經做成的判決，對法官的監督力量更大，更能發揮第四權在政府中監督的力量，有效提升裁判品質。

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