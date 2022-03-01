【汰除惡劣法官】開庭罵律師、性騷助理　誇張行徑終遭判轉職

▲近年有許多法官誇張行徑，遭判免除法官職務。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

《法官法》中納入淘汰不適任司法官的「法官評鑑機制」，近年來更因修法，加速淘汰不適任法官。包含隨意使喚女助理刮痧、按摩，或是性騷擾女助理，以及當庭辱罵律師的多名法官，最後都遭判免除法官職務，轉任其他職務。但「法官評鑑機制」仍有不足，民間更期待修法，加速淘汰不適任司法官。

《法官法》於2011年7月公布實施，因為加入「法官評鑑機制」而備受期待。不過多年來，藉此淘汰的不適任司法官，除了犯下貪污罪責遭判刑定讞的10多人以外，真正因為私德遭法官評鑑的司法官，屈指可數；更遑論因裁判品質不佳而被評鑑、淘汰的司法官，根本至今未有。

這批私德有問題的法官，最有名的法官是前台北高等行政法院法官陳鴻斌，他自2012年起，以「祈禱、感動」等藉口，多次要求女助理握手、擁抱，女方為了保住工作，勉強討好態度回應，陳之後更趁機強吻。全案送懲戒後，職務法庭2016年10月間首度判決免除陳法官職務，但再審的合議庭法官卻改判輕罰200萬元，引發喧然大波，更遭質疑「官官相護」；最後再審的合議庭，又改判免除職務。後續也啟動了立法院對《法官法》2019年間的修法流程。

前士林地院陳梅欽，2018年間爆出浮報加班費、利用加班名義偷吃人妻的事件，他甚至將女方帶進辦公室幽會。被送懲戒後，職務法庭2019年6月間判決將他免除法官職務，轉任其他職務。他轉任律師後又被查出不明來源財產達1500萬元，目前除了被法院審理相關刑責外，律師懲戒委員會也決議停止他的律師職務，此外這部分目前也另外由職務法庭議處中。

另外新竹地院民事庭前法官吳振富，隨意使喚女助理為他刮痧、按摩，還要求女助理處理出考題、看房子等；職務法庭也判決免除他的法官職務，轉任桃園地院司法事務官。而橋頭地院前法官柯盛益，多次在開庭時辱罵律師「頭殼壞掉」、「腦袋糊塗」、「靠腰」等話語，職務法庭也判決免職，轉任司法事務官。

▼士林地院前法官陳梅欽。（圖／記者黃宥寧攝）