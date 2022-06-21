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社會 社會焦點 保障人權

工廠少東偷排毒廢水害死奶娃爸21歲工人　檢方求補償金415萬獲准

▲前置作業未確實，三重下水道釀意外。（圖／新北市政府提供）

▲秋棠企業偷排含有氰化物的強酸廢水進下水道，害死工人。（圖／新北市政府提供）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區電鍍廠「秋棠企業」，2015年間偷排含有氰化物的強酸廢水進下水道，結果造成下水道工人1死2傷的慘劇，秋棠企業少東張皓竣最後遭判刑8年定讞。檢方支付415萬餘元犯罪被害補償金給予被害人後，向張男求償。一審全數判准，張男上訴二審，高等法院審理後，二審仍判決張男須全數賠償。可上訴。

本案發生於2015年6月3日，晚間7點多，承接新北市府的污水下水道管線維護工程的工程公司，由陳姓父子前往三重中正北路進入下水道作業。但21歲的陳男進到地下道不久，只說了一句「爸爸我不行了」隨即陷入昏迷。當時在場的45歲陳父及另一名盧姓工人，趕緊上前搶救，卻也因為呼吸困難接連倒地，全被送往醫院。21歲陳男死亡，留下妻子與當時年僅3歲、4歲的一對兒女。

檢警單位進行調查，發現竟是附近的電鍍工廠「秋棠企業」偷排含有氰化物的強酸廢水進下水道。檢方偵查終結後，對秋棠企業負責人張長發、張皓竣父子提起公訴。最後張皓竣被依照違反《水污染防治法》「非法繞流排放廢水所含有害健康物質超過管制標準因而致人於死罪」，判處有期徒刑8年，工廠罰金450萬元，全案定讞；至於張長發則獲無罪確定。

新北地檢署於2018年10月間針對本案被害人發出415萬6,607元犯罪被害補償金，並轉而向本案刑事有罪確定的被告張皓竣求償。一審判決張男須全數賠償，案件上訴第二審，高等法院審理時，張男拒絕賠償，辯稱當時死者在下水道箱涵底部同時遭遇「缺氧」及「氰化物毒性」兩個危害因素，最後死者是因環境缺氧而死亡，與廢水排放無關。

但高院認為，當時陳男的工程公司先開啟下水道2端人孔蓋以抽風機排氣，並以氣體偵測器檢測下水道，確認無問題後才開始施作清洗檢視工作；而秋棠公司當時瞬間、大量排出廢水，才會導致致命的氰化物揮發進空氣中，造成死傷慘劇，張男確實具有過失，必須全數賠償。本案除犯罪被害補償金賠償外，先前死者的妻子也起訴求償，最終獲賠725萬餘元確定。

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