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社會 社會焦點 保障人權

紅棗酒摻毒圖母女丼！淫狼扒光母親衣服當女兒面揉胸猥褻

▲▼喝醉,喝酒,撿屍,酒杯,醉倒,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子私釀紅棗酒還摻入毒品，乘機猥褻鄰居。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗林姓男子在私釀的紅棗酒中摻入愷他命，與鄰居母女一起飲用。藥效發作後，林男竟以按摩為幌子，當著女兒的面扒光母親的衣服，並搓揉胸部猥褻。母女將林男趕走後，林男竟又於深夜摸回母女屋內。最高法院審理後，將林男重判5年6月定讞。

判決指出，有酒駕、妨害公務前科的林男，2019年8月間，帶著一瓶烈酒與自己私釀、摻入愷他命的紅棗酒，到鄰居阿芳（化名）與阿芳女兒小千（化名）屋內，一起飲酒。藥效開始發作後，林男假意要幫阿芳按摩，便開始當著小千的面，試圖脫阿芳的衣服。阿芳雖然口頭拒絕，甚至伸手反抗，但遭林男「巴頭」，阿芳吃痛不敢反抗，被林男撫摸胸部得逞，過程全被小千目睹。

此外，小千也因酒精、藥效，決定洗澡，但林男躲進小千房內，趁機撫摸小千下體。母女最後請林男離開，2人關上門後上樓睡覺，但睡到大半夜，竟然聽到屋內傳來異聲，母親下樓查看，發覺林男已經破壞門鎖，侵入屋內進到廚房，母親嚴正要求林男立刻離去，林男悻悻然離去後。2母女決定報警，林男最後遭提起公訴。

一審法院審理後，認定林男犯下「以欺瞞之方法使人施用第三級毒品」、「毀損」等罪，判刑5年6月與3月（得易科罰金），至於被控撫摸小千下體部分無罪。上訴二審後，台中高分院也維持一審見解，認為林男對阿芳猥褻與紅棗酒摻毒只構成一罪，取較重的「以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪」判刑，另外「毀損罪」部分也成立，因此二審駁回上訴，維持5年6月與3月（得易科罰金），3月部分先行定讞；另外撫摸小千下體部分仍判無罪，這部分一併定讞。

猥褻與紅棗酒摻毒的部分再上訴第三審，最高法院審理後，認為全案認事用法並無違誤，22日駁回上訴定讞。

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