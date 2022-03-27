司法官辦案草率卻無法淘汰　法界：建議修法丙等三振條款

▲考績經常吃丙，法界人士建議修法，淘汰這類司法官。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）



記者董介白、吳銘峯／台北特稿

法官、檢察官辦案草率，各主管機關均有「職務評定審議會」，可以針對司法官每年做出職務評定，若考績列為丙等，就會影響到年終的考績獎金，少領數十萬元。不過法界人士認為，這樣的司法官只是年終獎金變少，卻還能安穩坐在位子上，因此建議修正，列入相關的丙等三振條款。

《法官法》第95條規定「有廢弛職務、侵越權限或行為不檢者，加以警告」，第96條敘明「經警告後一年內再犯，或經警告累計達三次者，視同情節重大。」可移付法官評鑑或送法務部，討論是否有移送職務法庭懲戒的必要。

雖然《法官法》認為廢弛職務的司法官，需先加以警告；而且要一年內再犯、或3次警告者，才能被送評鑑，但實際上，近年來因這項規定而被警告的司法官，屈指可數，較著名的案件就是基隆地院前法官陳志祥，公開評論台北高等行政法院前法官陳鴻斌對女助理性騷擾案，以及台北地檢署檢察官劉承武，擔任社區管委會主委在開會時對住戶咆哮，其他案件付之闕如。如此的規定，實質意義不大。

近來因某檢察官辦案草率遭職務評定為丙等，他提出行政訴訟要求撤銷考績丙等，但最後遭行政法院駁回。對此，律師公會全國聯合會理事長陳彥希指出，雖然《法官法》有警告的規定，但卻對考績連續三年職務評定未達良好，卻無法討論應否淘汰，可見《法官法》仍有精進空間。

實務上確實有些考績丙等的狀況，例如不成文的規定，若新分發的司法官第一年考績都會拿丙；但還是有許多是尸位素餐的司法官。面對這些怠惰的司法官，司法行政上經常都是由首長職務調整較不重要的案件，或甚至道德勸說，軟性的拜託自請退休。

此外，各司法主管機關雖都設有「職務評定審議會」，來針對機關內人員評定職務，但實際上這樣的評定，僅影響到該員的獎金多寡，以及未來是否升遷的憑據。套句網路名言「人不要臉、天下無敵」，如果遇到完全不在意考績的司法官，職務評定完全無用，他們還是可以厚著臉皮坐在高位，對當事人恣意論斷生死……司法院長許宗力不斷喊出的「司法為民」、法務部長蔡清祥強調的檢察官的態度、同理心理念，還有意義嗎？