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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

淘汰惡質司法官要加速　莫讓私德不良者再存法界

▲▼法律，司法，司法女神，人權，法秤，正義。（圖／視覺中國）

▲有法界人士認為，司法人員的私德也應列為評鑑。（圖／視覺中國）

記者董介白、吳銘峯／台北報導

《法官法》施行10年來，雖然有不少捲入刑案的司法官被撤職、免職而淘汰，但有不少司法官在開庭罵當事人、律師，甚至對女下屬毛手毛腳、公器私用，私德大有問題，卻鮮少遭到淘汰。因此有不少人呼籲，未來應加強對司法官私德檢視，列入評鑑，並讓非法界的人士，參與法官評鑑。

已故前司法院長林洋港，曾說過一句名言：「司法的公信力就像皇后的貞操，不容懷疑。」但實際上，台灣司法的公信力卻讓人不敢恭維。《法官法》近年來持續修法，將不少涉貪而被「免職」或「撤職」的司法官淘汰；甚至切斷轉換律師的管道，將他們從法界徹底汰除，此舉頗值得嘉獎。但僅僅懲罰犯下刑事重案的司法官，這樣就足夠了嗎？司法的公信力就會提升了嗎？

許多人一輩子也許就只會走進法院1次，如果遇到開庭態度不佳的法官、檢察官，那一輩子都會對司法存在壞印象。尤其近年來，許多情緒管控有問題的司法官不斷被踢爆，包含橋頭地院前法官柯盛益，多次在開庭時辱罵律師「頭殼壞掉」、「腦袋糊塗」、「靠腰」；苗栗地院法官周靜妮，開庭時命少年掌嘴及下跪，逼迫對方禮佛，不去就收容在少觀所「讓人捅屁眼」等等，這些法官誇張的行徑如果發生在你我身上，感覺會如何？

甚至還有些法官，濫用職權對女下屬毛手毛腳，諸如台北高等行政法院前法官陳鴻斌，以「祈禱、感動」等藉口，多次要求女助理握手、擁抱，女方為了保住工作，勉強討好態度回應，陳之後更趁機強吻；新竹地院前法官吳振富，隨意使喚女助理為他刮痧、按摩，還要求女助理處理出考題、看房子；士林地院前法官陳梅欽，2018年間爆出浮報加班費、利用加班名義偷吃人妻的事件，他甚至將女方帶進辦公室幽會。這些私德不佳的法官，如果坐在法檯上論斷生死、勝敗，試問當事人是否服氣？

《法官法》中「法官評鑑」開啟了淘汰不良司法官的大門，讓涉犯重大刑案的司法官能從法界中汰除，提升人民對司法的公信力；但更多的是私德、情緒有問題的不良司法官，仍能安穩地高坐在法檯上斷案。因此有不少法界人士提出建議，希望針對「法官評鑑」機制繼續改良，諸如加重對私德評比、開庭態度等等的比重，另外也應該在法官評鑑委員中，加入非法界的人士，以免「官官相護」，讓評鑑流於形式。

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