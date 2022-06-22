桃園+4680例本土確診個案　鄭文燦：疫情已有往下降趨勢

▲桃園市長鄭文燦今（22）日主持市府防疫會議時表示，截至6/20日為止，桃市累計確診個案達40萬590例，已整體疫情趨勢來看，目前疫情持續往下降。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今天新增4,680例本土確診個案，桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫會議時表示，桃市截至6月20日累計確診個案達40萬590例，盛行率為17.7%，全國盛行率則為14.5%，顯示北北基桃在此波疫情中先達到高峰，中南部則較為緩慢；疫情發展雖有所起伏，不過整體趨勢仍持續往下降。

鄭文燦指出，截至昨（21）日為止，桃園今天新增4,680例本土個案，確切案例人數將以中央公布為準。桃市累計確診個案達40萬590例，盛行率為17.7%，全國盛行率則為14.5%，顯示北北基桃在此波疫情中先達到高峰，中南部則較為緩慢。若以整體疫情發展趨勢來看，桃園市於4月24日到達1,000例確診數，5月12日到達高點1萬例確診數，歷經18天爬坡期，疫情經高原期持續往下降，預判桃園市確診數會在7月10日左右降到1,000例以下。疫情發展雖有所起伏，不過整體趨勢仍持續往下降，疫情收斂過程中，大家仍要做好防疫規範，落實確診者輕重症分流照顧。

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▲桃園區陽明公園市民活動中心今天進行疫苗接種情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，桃市5至11歲兒童疫苗第1劑接種率達71.4%，若加上未即時上傳資料者，以及5至11歲確診無法接種人數，社區涵蓋率已逾88%。此外，有關國高中BNT疫苗追加劑接種計畫，桃園市95所國高中BNT疫苗入校接種計畫預計於今（22）日全數完成，後續將進行國小與幼兒園兒童疫苗入校接種計畫，盼持續提高兒童疫苗接種率，提升兒童與青少年防疫安全。

教育局局長林明裕補充說，今（22）日桃園市95所高國中學校完成接種BNT第3劑疫苗，在校接種人數約7萬名，不含自行到醫療院所預約施打者，對於校園防疫保護力可大幅提升。桃市195所國小、600所幼兒園將於明（23）日起進行入校施打莫德納與BNT第2劑疫苗，並於7月5日前全數完成，預估將有10萬名學童完成接種；幼兒園部分，因園數較多達600所，將併入鄰近國小完成入校集中接種，以方便家長陪同施打。

▲桃園市長鄭文燦今天視察桃園區陽明公園市民活動中心疫苗接種運作，向長者展示接種後可獲得桃園好米等好康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市65歲以上長者第3劑疫苗覆蓋率達77.4%，為六都最高。為持續提升長者疫苗覆蓋率，市府於今（22）日、6月24、25日三天與6月27、29日兩天，規劃開設26處社區接種站，提供桃市65歲以上（原住民族55歲以上）長者第4劑疫苗接種服務。今（22）日、6月24、25日三天提供BNT與高端疫苗接種服務；6月27日上午與下午則提供莫德納及高端疫苗接種服務；6月29日上午提供BNT與高端疫苗接種服務。

鄭文燦也提醒，本次長者接種專案，市府同樣提供長者友善服務，除可搭乘免費愛心計程車往返，接種完畢還可領取700元超商禮卷、2劑快篩試劑與桃園好米1包。另外，長者距離第3劑接種已滿150天或尚未接種第1、2、3劑者，皆可於時間內前往接種，不論前3劑接種哪一種疫苗，第4劑均可選擇莫德納、高端、BNT其中之一接種。

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