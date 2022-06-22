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社會 社會焦點 保障人權

看門狗撲咬「2男線管石頭毆砸」　台電登門致歉...動保處將開罰

記者沈繼昌／桃園報導

台電公司桃園營業處1名維修人員，21日下午在桃園市新屋區民宅前進行維護作業，經過住宅前遭屋主飼養黑狗追咬，維修人員盛怒之下，持黃色棍棒追打小黑狗，另一名維修人員則石塊攻擊，過程都被屋主監視器拍下。影片曝光後引發網友批判，台電工人22日坦承員工情緒管理不佳，今（22）日上午已登門向屋主致歉，未來將加強員工教育訓練。

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，氣得持黃色棍棒追打。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，氣得持黃色棍棒追打。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，另一名台電人員則持石塊丟擲。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，另一名台電人員則持石塊丟擲。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

根據臉書《記者爆料網》影片顯示，時間市6月21日下午4時許，台電工程車在新屋區某民宅附近進行維修作業，1名工程人員經過民宅前，被突然竄出的小黑狗追咬，台電人員被小黑狗咬到左腳後，當時回到車上拿出黃色棍棒追打小黑狗，還有另一名工程人員則以地上石塊向小黑狗丟擲，整個過程都被屋主裝設監視拍下，小黑狗則躲在牆角處哀鳴。

事發後，影片被上傳至臉書，引發網友兩極看法，有網友認為「台電到底是維修還是來打狗」、「嚇阻就夠了，何必咄咄相逼」；另有網友則不同看法「繩子綁太長，若有小朋友路過被咬死，飼主有很大責任」、「無故亂咬人的白目狗，萬一要是有小孩走過去被咬，那就悲劇了」。

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，左腳受傷後已到醫院包紮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，左腳受傷後已到醫院包紮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，台電桃園營業區22日發表聲明表示：

一、本公司昨（21)日派員至新屋幹#292左4右低1~低2間穿設低壓防護線管，因道路狹小，公司同仁下車指揮車輛倒車時，遭用戶眷養之土狗衝出咬傷，因傷口疼痛難耐而怒持低壓防護線管打狗，造成民眾誤會虐狗。

二、本處員工情緒管理不佳，相關主管率當事人於今（22）日上午到現場向飼主說明並致歉，已獲得諒解。

三、未來將加強教育訓練，工作時應注意週遭環境安全，並避免類似意外。

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，桃園市動保處長王得吉說明動保處處置狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一名台電公司維修人員21日下午到桃園市新屋區某處民宅維修時，被屋主飼養小黑狗追咬，桃園市動保處長王得吉說明動保處處置狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市動物保護處處長王得吉指出，動保處已獲悉此案，看過影片後確實有違反動保法，但後續將詢問飼主狀況，並現場查看黑狗情形，再做評估與後續裁罰，民眾若遇到相關事情，可檢具相關事證報請動保處裁處，若因情緒性虐待動物，動保處將依法處置。

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