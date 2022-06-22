林智堅自稱中年市長　曝選桃園「太太有一點小小不高興」

▲民進黨提名林智堅參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅今（22日）被民進黨徵召，將跨區參選桃園市長，不過，他日前透露妻子有不同意見，是自己最大的課題，引發外界關注。林智堅今天受訪說，太太原本不希望他再參加選舉，「有一點點小小的不高興」，但是也理解自己勇於承擔，所以還是全力支持。

林智堅今天在民進黨「中央地方會做事，打造五星級城市」記者會表示，8年過去了自己頭髮變白、皺紋也越來越多了，從年輕市長變成中年市長，但也更加成熟、更有自信、更有經驗，已準備好迎接下個挑戰。

此外，林智堅會後受訪說，太太的反對是來自於不捨，因為他從事政治工作以來親力親為、全力以赴，不希望自己再參加選舉，「她總是覺得選舉過程有太多抹黑、太多的攻擊」，但是太太也清楚，自己是一個非常熱血的人，如果團隊有需要都會勇於承擔。

林智堅轉述，在他答應總統蔡英文參選一事後，回家還是告訴太太「我已經答應了主席」，雖然太太有一點點小小的不高興，但是也知道，這是他從事政治工作的初衷，所以還是全力支持他。

另對於未來如何協助林智堅輔選，桃園市長鄭文燦受訪表示，林智堅帶著成熟的城市治理經驗來到桃園，本身就是好招牌，而對手張善政跟林差了20歲，不僅是世代差距，也有價值、市政經驗的差距，「我一直覺得，從燦哥市長到小智市長，沒有違和感，一定可以無縫接軌，一定可以創造桃園下一個黃金10年」。

鄭文燦說，桃園市地方系統期待有個很強的母雞來帶領選情發展，年輕、新一代參選人很快地都站到第一線，表示挺林智堅、挺桃園，現在地方系統已經慢慢整合，「桃園隊」的團結意識很強，大家準備好了，預估林在7月初辭職以後就會就定位，相信以其經驗、能力、誠意，很快就會跟桃園隊融合在一起、強強相加。