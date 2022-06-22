台中+7909！11死1例MIS-C症　市府公布MIS-A判定標準

▲▼衛生局長曾梓展示，台中目前有1例MIS-C症，尚無MIS-A個案。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增7909例確診個案，11人死亡，1例MIS-C症（兒童多系統炎性症候群），尚無MIS-A（成人多系統炎性症候群）疑似個案，衛生局長曾梓展表示，MIS-A和長新冠症狀不同，除了年齡大於21歲、高燒之外，還要至少有1項主要臨床標準、2項次要臨床標準等，市府會密切注意MIS-A疫情變化。

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曾梓展表示，11例死亡中，年齡介於63歲至94歲，有3人從未打過疫苗，11人都有慢性病或癌症病史，死因都是呼吸衰竭，目前各種疫苗都足夠，但還是呼籲民眾若是確診者，未滿3個月暫時不要施打第4劑。

台中目前有1例MIS-C症狀，是個6歲孩童，5月確診後，6月出現高燒、皮疹和心肌炎，住院1周後已經出院。

曾梓展說，台中目前還沒有MIS-A個案，MIS-A跟長新冠症狀不太一樣，除了年齡要超過21歲，高燒超過38度之外，住院前至少要符合臨床標準的3項，其中1項必須是主要臨床標準，包括嚴重心臟疾病（心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張等）、皮疹和非化膿性結膜炎。

次要臨床標準包括新發神經系統病徵（腦病變、癲癇、腦膜炎）、不能歸因藥物治療的休克或低血壓（鎮靜、透析）、腹瀉、嘔吐、腹痛、血小板減少等，市府會密切注意疫情變化。