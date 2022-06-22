快訊／MIS-C+1！9歲男童確診近1個月「突高燒40.5度」　累積第13例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增通報281例中重症，當中又確認一名兒童MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案為9歲男童，確診近1個月又突然高燒40.5度，經過診所就醫、送急診，因為MIS-C收住小兒加護病房，經治療病況已經改善，轉至一般病房，為目前累積第13起MIS-C。

羅一鈞說明，今年國內累積本土病例335萬8480人，當中有334萬5070人為輕症，輕症比例99.6%，中重症累積13410例，重症中有4798死。今日新增中重症通報中重症281例，當中150中症、131重症；今日新增和已公布重症合計有171死。

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重症個案當中又通報一名MIS-C，羅一鈞說明，該案為9歲男童，5/19確診，當時發燒三天合併鼻塞頭痛，居家照護康復。後續於6/15高燒40.5度伴隨頭痛、輕微咳嗽、頸部腫痛、6/16出現結膜炎、家人帶往診所求診，服用退燒藥仍持續發燒，6/17出現嘔吐、食慾活力下降，6/18到急診，檢查血壓偏低、發炎指數與心臟酵素升高、凝血功能異常，因懷疑MIS-C收住小兒加護病房，使用類固醇、免疫球蛋白、阿斯匹靈，病況改善，已經在6/21轉至一般病房。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

