新竹市+1127！年度累積6.1萬人確診　疫苗注射站持續服務

▲新竹市今日新增1127人確診，年度累積超過6.1萬人。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（22）日新增 1,127 名確診個案，今（111）年以來累積 61,447 名確診個案，目前累積居家照護者為7,312人、居家隔離者為2,046人。

衛生局提醒，5到11歲兒童即日起開放第2劑接種，有需求之家長可向合約診所開診時間電話預約，同時，市府也將於7月4日至7月15日周一至周五，開設兒童第2劑疫苗專案施打站，其中7月4日至7月5日施打莫德納，7月6日至7月15日施打輝瑞（BNT）。

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若第2劑接種時間時恰巧滿12歲，依指揮中心建議，接種時間需與第一劑間隔4-8週；施打劑量比照12歲，如莫德納疫苗需接種0.5ml、輝瑞(BNT)疫苗需以成人劑型接種0.3ml。

▲▼疫苗注射資訊。

衛生局提醒，兒童基礎劑不建議混打，應注意不同廠牌疫苗接種期程；另若3個月內曾確診，可於確診日滿3個月後，逕向合約疫苗診所預約施打，。如有相關疑問，請致電本市居家關懷中心03-5320900，將有24小時專人提供諮詢服務。

中正市場、體育館及慈濟靜思堂三大疫苗施打站，持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每週一、三、五莫德納，每週二、四輝瑞。長輩於6月30日前接種任一劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。

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