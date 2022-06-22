暑假要來了！屏東今+2403　宣布「4活動、3狀況」可暫不戴口罩

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(22)日新增2403例本土確診個案，屏東縣政府配合中央啟動的「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，共有屏東醫院、寶建醫院、安泰醫院、枋寮醫院及南門醫院5家醫院提供相關診療服務，另於6月25日增開屏東火車站及33鄉鎮衛生所速打站。

衛生局表示，「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」主要是開放給，解隔6個月內，有多種COVID-19急性感染後徵候群症狀，需整合醫療者，可攜帶健保卡及解隔離證明文件至合約院所就醫，並僅需繳交一次掛號費和部分負擔，屏東醫院、枋寮醫院、南門醫院採預約制，民眾可先撥打預約專線詢問。

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縣內5家醫院開放門診時間如下：屏東醫院週五13:30-16:30；寶建醫院週二14-17時、週三9-12時及14-17時、週五14-17時；安泰醫院週四14-17時；枋寮醫院週五9-12時；南門醫院週三8-12時。詳細資訊可至衛生局官網查詢。

另外，6月25日在屏東火車站及33鄉鎮衛生所增開速打站，開放1.2.3.4劑莫德納疫苗隨到隨打，時間為上午8:30-11:30，屏東火車站有500劑疫苗可供施打，衛生所則無一定限制，民眾可先至各鄉鎮衛生所詢問施打。

縣府提醒，暑假將至，各校暑期輔導、暑期育樂營、夏日樂學、學習扶助、社團及體育團隊訓練(含校隊及球隊)等活動，可於落實防疫措施下辦理，從事運動、歌唱、音樂吹奏、舞蹈類活動時，如無呼吸道相關症狀、能保持社交距離且維持活動空間通風下，可暫不佩戴口罩。

根據衛生局統計，截至6月22日，縣內居家隔離現管人數3005人，解除隔離：1430人；居家照護累計88421人，解除75980人，現管12441人。

6月22日公告確診2403人，快篩陽判確診2187人，佔確診量的91%。其中醫院研判696例佔31.8%，基層診所研判1491例佔68.2%。