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新竹尖石2屋起火　弟弟1家人驚險逃生…荒唐哥哥縱火被捕

▲又是縱火！尖石兄放火連燒2屋　弟成功逃生…目擊者：是他。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲警消昨晚獲報，尖石鄉秀巒村兩間民宅起火燃燒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市日前才發生輪胎行縱火案8人被燒死，尖石鄉昨(21日)晚間又發生縱火案，消防人員獲報後快速抵達現場將火勢控制，由於屋內居民逃生迅速，並未造成人員傷亡，關於縱火動機、方式等，仍待調查。據了解，起火的房子住有一對兄弟檔，疑似是哥哥因為不明原因縱火，所幸未釀成傷亡，至於詳細事發原因，有待進一步調查。

消防局表示，21日晚間6時許接獲民眾報案於尖石鄉秀巒村11鄰錦路46號發生火警，派遣田埔、橫山、尖石、竹東及第二大隊共9車19人前往搶救，現場為兩棟緊鄰鐵皮屋平房起火燃燒，出1水線撲滅火勢，燃燒面積約150平方公尺，無人員受傷受困。

據了解，男子與弟弟分別住在其中一間鐵皮屋，警消到場時屋內人已完全逃生，而疑似縱火的哥哥則站在火場外。據目擊者表示，疑似看到哥哥縱火後逃出，而弟弟一家人在起火後也即時逃出。據了解，哥哥落網後坦承縱火，但對過程、動機等仍無法交代清楚，警方目前正在釐清中，全案依公共危險罪移地檢偵辦。

▲又是縱火！尖石兄放火連燒2屋　弟成功逃生…目擊者：是他。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼目擊者表示看見縱火者，警方正展開調查。

▲又是縱火！尖石兄放火連燒2屋　弟成功逃生…目擊者：是他。（圖／記者陳凱力翻攝）

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