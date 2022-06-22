花束玩具堆滿輪胎行　「大樹半黑半綠」童畫卡片祝福…讓人鼻酸

記者陳凱力／新竹報導

新竹市輪胎行8死縱火案今日邁入第7天，主嫌陳彥翔因燒燙傷持續在加護病房治療，至今仍無法製作筆錄。據了解，陳彥翔的燒燙傷雖不危及生命，但因須每日換藥，因此目前尚無法離開加護病房，筆錄製作仍無法進行。



▲輪胎行大門排滿了花束、娃娃，還有小朋友畫下當日火警現場，可能因年齡太小，還無法理解死亡，寫下希望他們能平平安安，多保重，童言童語令人鼻酸。（圖／記者陳凱力攝，下同）



輪胎行門口的鮮花仍持續增加，除了民眾，還有地方民代、警局、消防紛紛送上花束、娃娃、玩具、糖果、巧克力，上百花束一路排到隔壁搭起鐵皮的空地前還不夠放，已經出現層層推放的情況。

▲▼大門口擺滿了花束，還有小朋友喜歡的糖果、餅乾、娃娃，為來不及長大的四個生命表達不捨。

民眾寫下對罹難者的祝愿，「揮別傷痛，你們已經到達更好的地方」、「不痛了，在天上要幸福，當美麗的天使，我們會記住你最美的樣子」、「和寶寶、家人安心地走，願你下一輩子能幸福！」、「活著的人最苦，希望你們安息，一路好走，下輩子再找個好人家」，還有小朋友畫出房子冒出大火，一旁的樹被燒焦的樣子，童言童語寫下「阿彌陀佛，真可憐，死了8個人，樹都被燒成一半黑、一半綠了，希望你們平平安安，保重喔！」令人鼻酸。

另一方面，因為確診逃過一劫的陳家大哥，7天的居家隔離已完成，今天開始進入後7天自主健康管理，市府也表示，會盡力給予家屬協助與幫忙。





▲▼花束越來越多，已經出現層層排放的情況，目測已超過百束。

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