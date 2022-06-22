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國民黨台南新女力　大新營區徵召姚正玉新戰力

▲國民黨台南市黨部主委林進旺，由市長參選人謝龍介、市議員林燕祝及區主委等陪同，宣布徵召資深媒體人姚正玉，參選第一選區（大新營地區）市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市黨部主委林進旺，由市長參選人謝龍介、市議員林燕祝及區主委等陪同，宣布徵召資深媒體人姚正玉，參選第一選區（大新營地區）市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委林進旺22日上午，由市長參選人謝龍介、市議員林燕祝及區主委等陪同，宣布徵召資深媒體人姚正玉，參選第一選區（大新營地區）市議員，主委林進旺強調，姚正玉有豐富的媒體監督經驗及強烈的使命感，是挑戰第一選區婦女保障名額的最佳人選。

年底三合一選舉，國民黨由市長參選人謝龍介領軍，相信一定能打出全壘打，回應民眾對民進黨執政的不滿與憂心。

林進旺表示，姚正玉擔任中華日報執行副總、台南市外勤記者學會理事長，有豐富的媒體經驗，了解市政運作與議事進行，監督政治與揭發不公不義是媒體人的天職，尤其在民進黨一黨獨大的台南，更需要這股強力監督的制衡力量，國民黨兩位現任議員蔡育輝與張世賢是本屆第一選區的第一和第二名，國民黨絕對有三席的空間，姚正玉有實力和能力足以搶攻婦名保障名額，拿下國民黨的第三席，請鄉親多多栽培新人。

謝龍介指出，同樣是六都，為何新北、台中、台北、高雄可以補助老人健保，台南市卻不能？民進黨已經在台南執政30年，都沒有政黨輪替，除了共產國家一黨獨裁外，哪一個民主國家沒有政黨輪替。如果他當選下屆台南市長，他承諾台南市政府會補助助老人健保費用，減輕年輕人照顧家中長者的負擔。

姚正玉說，她母親是白河人、大新營是她的家鄉、對地方有親情連結，看著大新營區，因縣市合併後，新營區失去縣治地位，台南市升格至今近12年，當初以「台南成為台灣文化首都」、「台南市民享有文化首都的光榮感」的升格理由，至今看來還只是一場夢，城鄉的差距並沒有因為合併而縮小，改善「溪北邊緣化」這個老問題，不僅未能改善，反而更加遽。

姚正玉指出，她一路走來參選初衷不變，除不願看到台灣的民主一黨獨大，也是想為台南的城鄉發展盡一分心力、為溪北的鄉親爭取更大福祉。所以在接獲市黨部徵詢後，與家人討論結果，決定勇敢承擔重任。這次提出的競選口號就是「從心營造、溪北爭先」，是要用心來打造新營，大新營是帶動溪北發展的引擎和發動機，台南要落實一南一北的雙核心，北端就是大新營，希望當選後，加強市府行政效率，活絡地方經濟，督促市府加速基礎建設來翻轉大新營。距離選舉投票僅剩5個月，她會用最大的誠意爭取鄉親認同，期望未來能為大新營的現況帶來改革。

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