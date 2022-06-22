有家歸不得！國民黨列5亂象　「國人應排除在2.5萬入境限制之外」





▲國民黨今日召開「限2.5萬名入境！國人有家歸不得、徒增觀光業困擾」記者會 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨22日上午召開記者會指出，國內邊境防疫管制雖放寬為3+4，但僅開放單周2.5萬人次入境，造成亂象叢生，呼籲政府應該儘速研擬放寬入境數額，並將本國人民排除於限定名額之外，以保障國人返鄉權益，並解決航空及旅行業者的營運困擾。

國民黨今日召開「限2.5萬名入境！國人有家歸不得、徒增觀光業困擾」記者會。會上多位業者共同出席，並喊出「放寬人數限制、保障返鄉需求」訴求。

台灣旅行業協會理事長黃文卿指出，現在的亂象包含，影響遭除籍國人返國辦理遷入，行使年底選舉投票的權利；旅外國人返國需搶名額，回鄉路迢迢；航空公司有機位不能賣，旅客四處找機位，怨聲載道；機位數額有限，票價貴森森，旅客負擔加重；旅行業規劃國外旅團只能上架不能賣，徒增困擾等問題。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏指出，暑假許多海外留學生會安排返台，且自疫情爆發以來，旅居國外快超過兩年未入境恐遭除籍，或已遭除籍但趕在7月26日前回台辦理遷入，才能於年行使投票權，皆希望能於近期內儘快返國，但指揮中心放寬邊境防疫管制之餘，卻增加單週只能2.5萬人入境的數額限制，讓急於返國回鄉的海外學子或國人，必須爭相搶名額，到處詢問各航空公司限額下的機位？即便問到了有機位，但票價多已高漲或僅剩下貴森森的商務艙，令許多海外學子或國人感嘆回家的路為什麼會這麼難？

國民黨組發會社會部主任水雲翔提到，觀光局允許旅行業者可先上架出國團遊的商品，但只能預定不能收取訂金，主因在於是否能順利出團到國外旅遊，會與開放入境人數連動，若維持單週只能2.5萬入境數額，出團到國外旅遊觀光的規劃就難以實現。

台北旅行業同業公會常務理事藍一晴也說到，旅行業者可先提供出國團遊的預定，但能出團的期程卻沒有時間表，造成旅行業者極大的困擾，包括規劃團體旅遊牽涉到機票、訂房、門票等問題，若先預定了，卻遲遲無法出團，相關損失該由誰來負責？

王育敏強調，邊境檢疫措施放寬為「3+4」，一上路卻讓各界怨聲載道，疫情指揮中心的規範不明確，導致旅宿業者需擔負管控責任、返國民眾的負擔一樣沈重、觀光旅行業難以規劃旅遊行程、更造成地方政府的管理困擾，形成「四輸」局面。再加上僅開放單周2.5萬人次入境，讓邊境檢疫放寬的效果大為遞減，請蔡政府多傾聽人民、業者的心聲，不要只是關在冷氣房裡做決策。

國民黨呼籲蔡英文政府，應該檢討僅開放單周2.5萬人次入境的限額措施，儘快放寬入境數額，同時將本國人民排除於限定名額之外，讓旅外的學子國人皆能順利返國；尤其是因為疫情因素，兩年內無法入境遭除籍的國人，蔡政府應該儘快排除本國人民於入境的限定名額內，讓這些遭除籍的旅外國人可儘速返國，於最後期限的7月26日前辦理遷入戶籍，以保障其年底九合一選舉時行使投票的權利。

