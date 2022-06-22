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台南將軍漚汪文衡殿　捐贈救災專用熱顯儀提升消防戰力

記者林悅／台南報導台南將軍區漚汪文衡殿前，22日上午前出現一群消防人員，穿著消防衣並人手一台救災用熱顯儀，原來這是消防局第三大隊將軍消防分隊，為了感謝漚汪文衡殿捐贈救災用熱顯儀，由分隊主管率消防人員到廟致意，並由消防局第三大隊陳博文大隊長代表回贈感謝狀。陳博文大隊長表示，廟方所捐贈的6具救災專用熱顯儀，具重量輕、防水、廣角鏡頭、-20度~ 550度C溫度感測、550公尺長距偵測、內建300流明照明，能讓消防人員隨身攜帶在火場中能快速找到火點、受困者與動線，極為感謝廟方的善行。漚汪文

▲台南將軍漚汪文衡殿，捐贈消防局第三大隊將軍消防分隊，救災專用熱顯儀提升消防戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南將軍區漚汪文衡殿前，22日上午前出現一群消防人員，穿著消防衣並人手一台救災用熱顯儀，原來這是消防局第三大隊將軍消防分隊，為了感謝漚汪文衡殿捐贈救災用熱顯儀，由分隊主管率消防人員到廟致意，並由消防局第三大隊陳博文大隊長代表回贈感謝狀。

陳博文大隊長表示，廟方所捐贈的6具救災專用熱顯儀，具重量輕、防水、廣角鏡頭、-20度~ 550度C溫度感測、550公尺長距偵測、內建300流明照明，能讓消防人員隨身攜帶在火場中能快速找到火點、受困者與動線，極為感謝廟方的善行。

漚汪文衡殿主委黃啟銘表示，將軍消防分隊守護著地方素有好評，他由分隊主管得知熱顯儀對於消防救災的好處，所以經過大廟委員會同意捐贈6具高價位美國原裝SEEK救災專用熱顯儀給消防分隊，換地方及大廟主神關聖帝君來守護消防人員的安全。

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲對於消防人員十分照顧，目前市府已配發每位消防員2套PPE消防衣、更新裝備及新建合宜消防廳舍來守護消防人員。因為漚汪文衡殿的熱心捐贈，現在將軍分隊十名隊員都能各配置1具SEEK救災用熱顯儀，這對消防人員的救災安全、救災效率都是高度正面指標，感謝漚汪文衡殿的熱心捐贈、功德無量。

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