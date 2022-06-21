快訊／台南漁光島6畢業生下水遇溺　失蹤少年送醫「不治身亡」

▲台南市安平區漁光島下午傳出3人溺水，最後一名少年傍晚尋獲後，送醫搶救仍不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區漁光島21日下午2時43分許傳出溺水意外，台南市消防局出動安平、永華、特搜等消防分隊及六大隊前往搶救，消防人員救起2人送醫，1人失蹤，晚上6時21分尋獲失蹤者，但已無生命跡象，經送醫急救延至晚上7時許宣告不治身亡。

台南市消防局119勤務中心於21日下午2時43分許據報，台南安平漁光島有人溺水，119馬上派出安平、永華等消防分隊及特搜小隊、第六隊前往搶救。

消防人員到場初步了解，有6名高中畢業的國中同學下海戲水，其中18歲的劉姓及張姓男子被大浪捲走，經同行友人救回岸上，但另一名18歲張姓男子被大浪捲走。

消防人員馬上出動救生艇下水搜救中。獲救2名男子意識清楚，被救護車送永康奇美醫救治，剩餘1人則遲遲不見身影，直到傍晚才在沙灘上被民眾發現。

不過，少年已無呼吸心跳。消防人員獲報到場後，馬上施以心肺復甦術搶救，並由消防局救護車緊急送郭綜合醫院急救。

據了解，郭綜合醫院急救團隊全力搶救，惟一直搶救到晚上7時許，才宣告搶救無效不治身亡。

據了解，在安平漁光島戲水的6名男子中，下水救人的張姓男子係佛光山普門中學的學生張佑民，張同學平日受到佛光山「存好心、做好事、說好話」三好觀念的影響，所以他見同學有難，勇敢下水將2名同學救起，再打119報案。

本案溺水者3名，分別是張姓男子（旗山農工，送醫）、劉姓男子（民生家商，送醫）；現場同伴還有黃姓男子（旗美高中）、王姓男子（旗山農工）及救人的張姓男子3人均安全。

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