不是阿公！高齡83歲「再娶嫩妻」又當爸　他嘆：看不到兒子長大

▲阿根廷營養學家科米洛特高齡83歲，而他的小兒子僅9個月大。（圖／翻攝自IG／drcormi）



記者張方瑀／綜合報導

阿根廷營養學家科米洛特（Alberto Cormillot）已高齡83歲，但他和小48歲的妻子育有一名出生僅9個月的兒子。科米洛特說，他知道自己無法陪伴孩子長大，所以現在每天都會錄一小段話，希望兒子長大之後能記得兒時有他的陪伴。

根據《紐約郵報》報導，83歲的科米洛特在2019和現年35歲的妻子帕斯奎尼（Estefania Pasquini）結婚，兩人透過生育治療，在2021年生下小兒子艾米利奧（Emilio），儘管科米洛特年事已高，他仍盡力參與孩子的生活。

▲科米洛特和現年35歲的妻子帕斯奎尼（Estefania Pasquini）在去年生下兒子。（圖／翻攝自IG／drcormi）



科米洛特說，「我知道生命不是無限的，但這個小傢伙就在這裡，我要陪著他直到某個時刻，在這之前，我計畫充分享受每一天，制定一些短期計畫。」他希望未來能夠留給兒子一輩子的回憶，所以科米洛特辦了一個WhatsApp帳號，每天都會在裡面留下語音訊息，期待兒子長大後仍可回憶他們在一起的生活。

科米洛特還育有兩名成年的孩子、三名孫子，而他的第一任妻子是在2017年去世。在國際期刊上發表過100多篇論文、出版過50多本營養相關書籍的科米洛特，自然對孩子的教育期望非常高。

當他們夫妻倆知道孩子將出生，就已開始替他的前途做打算，雖然艾米利奧才9個月大，就已經有專門的中文家教，「因為這是未來的語言，我希望他小時候就能聽習慣，長大後他就會更容易學得好。」

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